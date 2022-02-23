Посольство: 22 февраля войдет в историю как новый этап отношений Азербайджана и России

22 февраля войдет в историю как новый этап взаимоотношений Азербайджана и России.

22 февраля войдет в историю как новый этап взаимоотношений Азербайджана и России.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства России в Азербайджане в Twitter.

"22.02.2022 войдет в историю России и Азербайджана как новый этап взаимоотношений наших стран! #mütəffiq - запомните это слово: теперь мы союзники!", - говорится в сообщении.

22 февраля президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия.