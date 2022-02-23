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Посольство: 22 февраля войдет в историю как новый этап отношений Азербайджана и России

Посольство: 22 февраля войдет в историю как новый этап отношений Азербайджана и России 22 февраля войдет в историю как новый этап взаимоотношений Азербайджана и России.
Внешняя политика
23 февраля 2022 г. 10:40
Посольство: 22 февраля войдет в историю как новый этап отношений Азербайджана и России

22 февраля войдет в историю как новый этап взаимоотношений Азербайджана и России.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства России в Азербайджане в Twitter.

"22.02.2022 войдет в историю России и Азербайджана как новый этап взаимоотношений наших стран! #mütəffiq - запомните это слово: теперь мы союзники!", - говорится в сообщении.

22 февраля президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия.

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Версия на азербайджанском языке Səfirlik: “Tarixə fevralın 22-si Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin yeni mərhələsi kimi düşəcək”
Версия на английском языке Embassy: February 22 will make it into history as new stage of Azerbaijan-Russia relations

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