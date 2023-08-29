Посольство Германии: Приветствуем все действия, способствующие мирному процессу между Баку и Ереваном

Посольстве Германии в Азербайджане приветствует действия, способствующие дальнейшему мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Посольство Германии в Азербайджане приветствует все действия, способствующие дальнейшему мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report сообщили в дипмиссии Германии, комментируя гуманистическое решение Азербайджана прекратить уголовное преследование в отношении задержанных на ППП "Лачын" армянских футболистов.

"Мы внимательно следим за развитием событий между Азербайджаном и Арменией и приветствуем все действия, направленные на деэскалацию и способствующие дальнейшему мирному процессу", - отметили в посольстве.

Напомним, что накануне по факту совершения оскорбительных действий в отношении Государственного флага Азербайджана были арестованы армянские футболисты, задержанные на погранично-пропускном пункте "Лачын". Однако позже применив принцип гуманизма, Азербайджан прекратил данное уголовное преследование.

Так, в отношении них был применен административный арест сроком на 10 дней. После исполнения решения суда будет обеспечено выдворение указанных лиц за пределы Азербайджана.