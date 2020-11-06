Посольство Азербайджана в США обратилось к азербайджанцам

«Учитывая недавние провокационные действия армянских радикалов, а также соответствующую информацию и сигналы о возможных угрозах, мы просим вас быть очень осторожными и держаться подальше от любых провокаций».

«Учитывая недавние провокационные действия армянских радикалов, а также соответствующую информацию и сигналы о возможных угрозах, мы просим вас быть очень осторожными и держаться подальше от любых провокаций».

Как сообщает спецкор Report в США, об этом говорится в обращении Посольства Азербайджана проживающим в США азербайджанцам.

В своем обращении к азербайджанской общине дипломатический корпус призвал наших соотечественников остерегаться армянских провокаций:

«В случае опасности нашим соотечественникам следует обращаться в местные органы безопасности и посольство по телефону +1 202-560-3583».

Вусала Аббасова