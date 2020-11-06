О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посольство Азербайджана в США обратилось к азербайджанцам

Посольство Азербайджана в США обратилось к азербайджанцам «Учитывая недавние провокационные действия армянских радикалов, а также соответствующую информацию и сигналы о возможных угрозах, мы просим вас быть очень осторожными и держаться подальше от любых провокаций».
Внешняя политика
113
6 ноября 2020 г. 05:57
Посольство Азербайджана в США обратилось к азербайджанцам

«Учитывая недавние провокационные действия армянских радикалов, а также соответствующую информацию и сигналы о возможных угрозах, мы просим вас быть очень осторожными и держаться подальше от любых провокаций».

Как сообщает спецкор Report в США, об этом говорится в обращении Посольства Азербайджана проживающим в США азербайджанцам.

В своем обращении к азербайджанской общине дипломатический корпус призвал наших соотечественников остерегаться армянских провокаций:

«В случае опасности нашим соотечественникам следует обращаться в местные органы безопасности и посольство по телефону +1 202-560-3583».

Вусала Аббасова

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səfirlik ABŞ-dakı azərbaycanlılara müraciət etdi

Новости партнеров

Самое важное

Хикмет Гаджиев обратился к ОБСЕ и «Репортерам без границ»
Хикмет Гаджиев обратился к ОБСЕ и «Репортерам без границ»
5 ноября 2020 г. 21:47
Минобороны: Разрушена военная инфраструктура противника в Тонашене
Минобороны: Разрушена военная инфраструктура противника в Тонашене
5 ноября 2020 г. 18:04
Видеокадры из освобожденных сел Физулинского и Ходжавендского районов
Видеокадры из освобожденных сел Физулинского и Ходжавендского районов
5 ноября 2020 г. 17:39
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
Ильхам Алиев о Пашиняне: встреча с ним не имеет никакого смысла
Ильхам Алиев о Пашиняне: встреча с ним не имеет никакого смысла
5 ноября 2020 г. 14:54
Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE
5 ноября 2020 г. 14:20
Еще 7 сёл Азербайджана освобождены от оккупации
Еще 7 сёл Азербайджана освобождены от оккупации
4 ноября 2020 г. 17:59
Ильхам Алиев: Они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа
4 ноября 2020 г. 14:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете La Repubblica
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете La Repubblica
4 ноября 2020 г. 14:10
Выведена из строя вражеская зенитная установка
Выведена из строя вражеская зенитная установка
4 ноября 2020 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi