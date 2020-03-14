Посольства Австрии прекращают выдачу виз из-за коронавируса

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Посольства и консульства Австрии прекращают выдачу виз по всему миру с целью борьбы с распространением нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел Австрии, заявление которого было распространено по каналам Австрийского агентства печати.

"Это новая мера, чтобы обуздать коронавирус, избегая ненужных поездок", - говорится в заявлении МИД Австрии.

Мера касается выдачи виз и подачи заявлений. Исключением стали заявления от близких родственников граждан Австрии или граждан ЕС.

"Мера служит также защите сотрудников посольств", - добавил МИД.

Отметим, что австрийские власти для минимизации распространения коронавируса запретили до апреля проведение крупных массовых мероприятий. Администрации центральных музеев, театров, кинотеатров, выставок, концертов, ночных клубов и спортивных событий объявили о закрытии площадок до 3 апреля в соответствии с указом правительства. Занятия во всех высших учебных заведениях, школах и детских садах переводятся на удаленный режим до 12 апреля.

С 16 марта Австрия закрывает торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, ограничивает время работы ресторанов до 15:00.