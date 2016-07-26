Посол: Значительного снижения количества туристов из Азербайджана в Турцию нет

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ "Турция ничем не отличается от других стран, куда едут в туристических целях, и является надежной, безопасной страной".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун.

По его словам, террористическая угроза существует и в Турции, однако это не только проблема Турции: "Недавно мы все видели атаки в разных странах мира. Это горькая реальность мира. Турция ведет очень серьезную борьбу с терроризмом, у нас есть большой опыт и мы предпринимаем необходимые меры против этого".

Посол отметил, что после попытки государственного переворота 15 июля отмечается незначительное снижение в количестве туристов, приезжающих в страну: "Однако по информации Турецких авиалиний, туристических организаций Турции, значительного снижения количества туристов из Азербайджана в Турцию нет".

Исмаил Алпер Джошгун подчеркнул, что введение в стране чрезвычайного положения на самом деле является решением для обеспечения восстановления нормальной жизни: "Пусть наши азербайджанские братья будут спокойными, Турция твердо стоит на ногах, и как всегда, находится в вашем распоряжении со своим туристическим потенциалом".