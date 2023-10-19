Посол: Западным азербайджанцам должны быть даны гарантии для жизни на территории нынешней Армении

Точно так же, как армяне Карабаха имеют право жить в Азербайджане, азербайджанцы, переселенные из нынешней Армении, то есть из Западного Азербайджана, имеют аналогичное право. В этом вопросе нам тоже должны быть предоставлены гарантии, баланс должен быть сохранен.
Как передает турецкое бюро
Дипломат подчеркнул, что на разных этапах истории из Армении были депортированы более миллиона азербайджанцев, и их право на жизнь было нарушено.
"Мой отец родом из Еревана, они также подверглись депортации. Я тоже имею право жить на земле прадедов. Так же, как Азербайджан является гарантом карабахских армян, Армения должна быть гарантом депортированных, как и мои отцы и деды, азербайджанцев. В Грузии проживает более 300 тысяч азербайджанцев. Мы также даем грузинам право жить в Азербайджане. То есть для восстановления постоянного мира на Кавказе необходимо сохранять этот баланс", - отметил Р.Мамедов.
Посол отметил, что Армения получит большую пользу от восстановления мира и стабильности на Кавказе.
"Порядка 40% государственного бюджета Грузии формируется за счет инвестиций Азербайджана. То есть это возможно и в случае с Арменией. Азербайджан готов к восстановлению постоянного мира на Кавказе", - добавил Рашад Мамедов.