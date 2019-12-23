Посол: За 10 лет торговый оборот между Азербайджаном и ЕС вырос на 28 %

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Программа Восточного партнерства - одна из стратегий безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на мероприятии, посвященном 10-летию "Восточного партнерства" в посольстве Польши в Баку.

По его словам, в ЕС считают, что обеспечение безопасности не может быть без решения проблем у его соседей.

"У ЕС - глобальные интересы. Восточное партнерство позволило сосредоточить свои интересы в восточном направлении"-, сказал он.

Посол также подчеркнул, что страны-участницы программы имеют большую значимость для ЕС в рамках данной программы.

"Шесть стран вместе являются 10-ым по объему торговым партнером ЕС. В частности, за 10 лет торговый оборот между Азербайджаном и ЕС вырос на 28 процентов. За 2014-2018 гг. ЕС выделил на сотрудничество с Азербайджаном 76 млн евро. В основном, эти средства направлены на развитие образования, бизнеса, правовой системы и другие",- сказал К. Янкаускас.