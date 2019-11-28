​Посол: За 10 лет азербайджано-румынские отношения стали еще крепче

Азербайджан и Румыния отмечают в этом году особую дату - 10 летие стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом посол Румынии в Азербайджане Дан Янку заявил на официальном приеме по случаю Дня независимости своей страны в Баку.

"Наше стратегическое партнерство за 10 лет стало еще крепче. Сегодня мы работаем над расширением нашего сотрудничества во всех сферах: транспорт, энергетика, торговля, образование, культура и др.", - сказал он.

Посол также подчеркнул роль Азербайджана на международной арене и в регионе: "Всего месяц назад Азербайджан принял председательство в Движении неприсоединения. Это очень большой дипломатический успех и в то же время- международная ответственность. Кроме того, через несколько дней состоится открытие Трансанатолийского газопровода. Это еще раз прдчеркивает то, насколько велика роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы".

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев также отметил высокий уровень двусторонних отношений на всех уровнях.

"За 27 лет установления отношений и 10 лет установления стратегического партнерства мы достигли больших успехов. Наши отношения развиваются также благодаря воле глав наших государств. Инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Румынией сотавляет более 120 млн долларов. Мы провели уже 5 заседаний совместной комиссии. Ожидаем проведения в следующем году 6-го в Азербайджане", - сказал он.

Министр также отметил, что "Румыния всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте и уважает суверенитет и территориальную целостность страны".