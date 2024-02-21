Посол: Япония высоко ценит усилия Азербайджана по достижению мира

Япония высоко ценит усилия Азербайджана по достижению мира в регионе.

Япония высоко ценит усилия Азербайджана по достижению мира.

Как передает Report, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Ватанабэ Кацуя.

Посол отметил, что на освобожденных от оккупации территориях есть широкие возможности для сотрудничества между Японией и Азербайджаном.

"За последние 30 лет дружественные отношения между Азербайджаном и Японией укрепились. В ноябре текущего года Азербайджан примет COP29, и Япония готова оказать всевозможную помощь в проведении этой конференции", - сказал дипломат.