О нас

Посол: Япония высоко ценит усилия Азербайджана по достижению мира

Посол: Япония высоко ценит усилия Азербайджана по достижению мира Япония высоко ценит усилия Азербайджана по достижению мира в регионе.
Внешняя политика
21 февраля 2024 г. 19:07
Посол: Япония высоко ценит усилия Азербайджана по достижению мира

Япония высоко ценит усилия Азербайджана по достижению мира.

Как передает Report, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Ватанабэ Кацуя.

Посол отметил, что на освобожденных от оккупации территориях есть широкие возможности для сотрудничества между Японией и Азербайджаном.

"За последние 30 лет дружественные отношения между Азербайджаном и Японией укрепились. В ноябре текущего года Азербайджан примет COP29, и Япония готова оказать всевозможную помощь в проведении этой конференции", - сказал дипломат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Envoy: Japan highly appreciates Azerbaijan’s efforts to achieve peace
Версия на азербайджанском языке Səfir: Yaponiya Azərbaycanın sülh naminə səylərini yüksək qiymətləndirir

Другие новости из категории

Президент направил обращение к участникам XXVII Евразийского экономического саммита
Президент направил обращение к участникам XXVII Евразийского экономического саммита
21 февраля 2024 г. 18:13
Председатель компании Leonardo поздравил президента Ильхама Алиева
Председатель компании Leonardo поздравил президента Ильхама Алиева
21 февраля 2024 г. 16:55
МИД: Азербайджан привержен сохранению культурного наследия
МИД: Азербайджан привержен сохранению культурного наследия
21 февраля 2024 г. 16:23
Президент Индонезии поздравил Ильхама Алиева
Президент Индонезии поздравил Ильхама Алиева
21 февраля 2024 г. 16:11
Григорян: Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору
Григорян: Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору
21 февраля 2024 г. 15:42
Посол США и ректор Университета ADA обсудили сотрудничество в сфере образования
Посол США и ректор Университета ADA обсудили сотрудничество в сфере образования
21 февраля 2024 г. 15:39
Кямиль Зейналлы освобожден из-под стражи
Кямиль Зейналлы освобожден из-под стражи
21 февраля 2024 г. 15:31
В Баку проходит заседание исполнительного совета АПА
В Баку проходит заседание исполнительного совета АПА
21 февраля 2024 г. 15:10
Посол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Иордании
Посол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Иордании
21 февраля 2024 г. 14:31
Посольство: В настоящее время сотрудники диппредставительства находятся рядом с Кямилем Зейналлы
Посольство: В настоящее время сотрудники диппредставительства находятся рядом с Кямилем Зейналлы
21 февраля 2024 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi