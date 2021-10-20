Посол: Япония планирует увеличить инвестиции в логистику Азербайджана

Ожидается увеличение японских инвестиций в Азербайджан в области логистики

Ожидается увеличение японских инвестиций в Азербайджан в сферу логистики.

Как заявил в интервью Report посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада, увеличение инвестиций ожидается в связи с тем, что правительство Азербайджана расширяет возможности для иностранных компаний за счет создания свободных экономических зон.

“Что касается двустороннего сотрудничества, то мы реализовали проекты официальной помощи в целях развития, такие как проект электростанции комбинированного цикла Shimal на газе, предоставление гранта на закупку медицинского оборудования и другие. Более 268 грантовых проектов, которые финансировало правительство Японии, были реализованы в области образования, сельского хозяйства, водоснабжения и ирригационной системы в 56 регионах Азербайджана”, - сказал он.

Кроме того, по его словам, в 2022 году по всей стране планируется реализовать еще более 10 грантовых проектов: “Я надеюсь, что эти проекты продолжат помогать азербайджанскому народу”.

По словам посла Дзюнити Вада, энергетический сектор является основой двусторонних экономических отношений Азербайджана и Японии, которые продолжают активно развиваться, свидетельством чего является продление Соглашения о разделе продукции АЧГ (Азери-Чираг-Гюнешли) c участием японских нефтяных компаний в сентябре 2017 года.