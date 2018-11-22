Посол: Япония и Азербайджан планируют развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства и туризма

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Япония планируют развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства и туризма.

Как передает Report, об этом заявил посол Японии в Баку Теруюки Катори журналистам.

"В этом году Азербайджан отметил 100-летие АДР, в связи с чем Токио и Баку предприняли ряд усилий для расширения двустороннего сотрудничества. Стоит отметить визит главы МИД Японии в Азербайджан впервые после 19-летнего перерыва, в ходе которого он провел встречи с президентом Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, премьером Новрузом Мамедовым", - заявил дипломат.

По его словам, страны активно развивали сотрудничество в сфере энергетики и планируют развивать взаимный туризм и взаимодействие в области сельского хозяйства.

Т.Катори подчеркнул, что Япония активно закупает азербайджанскую нефть и продукты сельского хозяйства.

"Товарооборот между нашими странами составляет около 100 млн. долларов", - добавил посол.