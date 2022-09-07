Посол: Япония готова поддержать восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана

"Япония готова поддержать восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана".

Как передает Report , об этом заявил посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада на мероприятии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

По его словам, за последние 30 лет Япония реализовала многочисленные проекты совместно с Азербайджаном. Д.Вада подчеркнул, что для дальнейшего укрепления дружественных отношений между двумя странами заложена крепкая основа.

Он выразил уверенность в том, что открытие в будущем прямого рейса между Токио и Баку, дальнейшее расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства внесет важный вклад в развитие отношений между двумя странами.