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Посол: Япония готова поддержать восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана

Посол: Япония готова поддержать восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана
Внешняя политика
7 сентября 2022 г. 20:25
Посол: Япония готова поддержать восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана

"Япония готова поддержать восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана".

Как передает Report, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада на мероприятии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

По его словам, за последние 30 лет Япония реализовала многочисленные проекты совместно с Азербайджаном. Д.Вада подчеркнул, что для дальнейшего укрепления дружественных отношений между двумя странами заложена крепкая основа.

Он выразил уверенность в том, что открытие в будущем прямого рейса между Токио и Баку, дальнейшее расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства внесет важный вклад в развитие отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке Ambassador: Japan ready to support reconstruction works in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Yaponiya azad edilmiş ərazilərdə yenidənqurma işlərinə dəstək verməyə hazırdır"

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