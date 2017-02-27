Посол Японии подписал с главами азербайджанских НПО соглашение по трем проектам

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Посол Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши подписал соглашение по трем проектам развития программы "Корни трав и человеческая безопасность" с главами азербайджанских НПО, сообщает Report.

"Соглашения по трем проектам охватывают Агсуинский, Шемахинский и Лянкяранский районы, цель которых - усовершенствование системы водообеспечения и канализационной системы в селах данных районов", - заявил Ц. Такахаши в ходе церемонии подписания.

Посол подчеркнул, что выдача данных льготных кредитов в рамках программы "Корни трав и человеческая безопасность" помогает усовершенствованию системы обеспечения воды в горных местах и лишенных воды местностях.

"Занимаясь исследованиями проблем местных жителей, мы будем прикладывать все усилия для устранения трудностей для азербайджанцев в регионах", - сказал Ц. Такахаши.

В свою очередь председатель азербайджанского НПО "Лига защиты трудовых прав граждан" Сахиб Мамедов подчеркнул, что азербайджанская сторона высоко ценит вклад японского народа в развитие страны.

"Мы будем максимально использовать данный вклад", - подчеркнул он. Глава НПО добавил, что благодаря этим проектам доступ к воде получает более 200 семей из 500 человек.

Соглашения по проектам были подписаны с главами НПО "Лига защиты трудовых прав граждан", "Центр защиты прав молодежи Азербайджан" и "Глобальная гуманитарная организация".