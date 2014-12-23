Посол Японии: Нагорно-карабахский конфликт препятствует развитию Азербайджана и всего региона в целом - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши:

- Господин посол, в первую очередь, хочу от имени редакции информационного агентства Report поздравить Вас и весь народ Японии с праздником Дня рождения императора. Как Вы оцениваете уровень развития отношений между Азербайджаном и Японией?

- Благодарю вас за поздравления.

Прошло уже 20 с лишним лет после установления дипломатических отношений в 1991 году между двумя странами, нет политического разногласия и можно сказать, что отношения развились благополучно. Наша страна поддерживала развитие Азербайджана как независимой страны с помощью различного рода проектов экономического содействия. Японские предприятия также участвуют в энергетических проектах, которые стали движущей силой развития в Азербайджане в последние годы. С другой стороны, мы выражаем свою благодарность Азербайджану за материальную и моральную поддержку, оказанную Японии после разрушительного землетрясения на востоке Японии, произошедшего в марте 2011 года.

Период в 20 лет не так велик, и я думаю, что между двумя странами существует потенциал для сотрудничества и взаимодействия. Также, принимая во внимание тот факт, что Азербайджан, являясь молодым государством, продолжает расти быстрыми темпами, вероятно, найдутся шансы для дальнейшего развития отношений между двумя странами. В этом смысле, стоит обратить внимание на тот факт, что в ноябре прошлого года между городом Исмаиллы и городом Ито было заключёно соглашение о дружественном обмене, начинается новая попытка обмена между районами.

Прошло около года с тех пор, как я пребываю здесь в качестве посла Японии, и я намерен приложить все возможные усилия для большего развития отношений между двумя странами.

- В текущем году в столице Азербайджана состоялся японский бизнес-фестиваль. Каковы итоги этого фестиваля? Наблюдается ли рост интереса японских предпринимателей к деятельности в Азербайджане и какие сферы экономики Азербайджана привлекательны с точки зрения инвестиций?

- Успех японского бизнес-фестиваля большей частью обязан личной инициативе господина Кадзуясу Исиды. Господин Исида проводит различные мероприятия по привлечению японских инвесторов в Азербайджан, и много раз посещал республику вместе с японскими инвесторами и представителями различных предприятий.

Благодаря сотрудничеству большого количества студентов, изучающих японский язык, данный бизнес-фестиваль завершился с большим успехом.

До сих пор немало малых и средних предприятий проявляло интерес к Азербайджану и отправляло сюда своих представителей, однако, насколько мне известно, не было случаев, когда представители малых и средних предприятий, проявляющих интерес к бизнесу в Азербайджане, посещали страну столь большой группой, как в данном случае. Думаю, можно сказать, что это является одним из признаков резкого увеличения интереса японских бизнесменов к Азербайджану.

В азербайджанской экономике существует много привлекательных отраслей, среди которых металлургический, автомобильный и космический сектора, являющиеся перспективными для сотрудничества Японии с Азербайджаном. Япония обладает многолетними традициями и высокими технологиями в производстве железа и существует несколько предприятий, желающих сотрудничать для развития данной сферы в Азербайджане.

Что касается производства автомобилей, сотрудничество Японии с Азербайджаном приносит свои плоды. До этих пор традиционно центром отраслевой структуры Азербайджана, а также основным экспортируемым товаром являлась нефть, однако в последнее время наблюдается расширение производства в неэнергетическом секторе. Текущий год в Азербайджане объявлен "Годом промышленности". Азербайджанское предприятие "Азтехника" построило завод по сборке грузовиков производства японской компании "Исузу" и действительно началось производство грузовиков. Я слышал, что в следующем году планируется завершить строительство полноценного завода по вышеупомянутым работам.

- Господин Такахаши, как Вы оцениваете уровень экономического сотрудничества между нашими странами? Какова цифра товарооборота?

- Япония вкладывала инвестиции в проекты энергетического сектора, начиная от разработок на нефтяных месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли, также рассматривает и вклад инвестиций в энергетический сектор. Однако, откровенно говоря, нынешний уровень товарооборота не столь удовлетворителен. Мы искренне желаем увеличения уровня товарооборота между двумя странами.

Основным товаром, экспортируемым из Японии в Азербайджан, является такая промышленная продукция, как автомобили.

Большинством экспортируемых товаров из Азербайджана является нефть, однако транспортировать нефть из Азербайджана очень сложно. По этой причине, уровень экспорта из Азербайджана в Японию остаётся на низком уровне. Мы надеемся, что будут развиваться неэнергетический сектор Азербайджана и инфраструктура, которая свяжет обе страны, тем самым увеличивая двусторонний товарооборот.

- Каковы перспективы сотрудничества Азербайджана и Японии в космической промышленности?

- Космический сектор является самым перспективным направлением в возможном экономическом развитии между двумя странами. В феврале 2013-го года был организован семинар на тему космического сектора между Японией и Азербайджаном и были представлены космические технологии Японии.

Япония является одной из немногих стран, которая занимается разработкой, а также владеет собственным искусственным спутником и ракетой космического назначения. Искусственный спутник Азербайджана возможно также будут запускать с территории Японии, используя ракеты запуска японского производства. Многие японские компании проявляют сильный интерес к производству искусственных спутников в сотрудничестве с Азербайджаном.

- Япония и Азербайджан планировали заключить двустороннее соглашение в военной сфере. Как протекает сотрудничество в военной сфере между нашими странами и когда планируется заключить это соглашение?

- На данный момент нет конкретных планов по сотрудничеству в военной сфере между двумя странами. Тем не менее, в августе прошлого 2013-го года парламентский вице-министр обороны Японии Масахиса Сато впервые посетил Азербайджан, как руководящее лицо, и был поражён развитием страны, а также теплотой приёма местных жителей, и у него осталось хорошее впечатление об Азербайджане.

- Много лет Япония реализует в Азербайджане программу "Корни травы и безопасность человека". Сколько средств власти Японии выделили на реализацию этих проектов, какие конкретные успехи были достигнуты? Намерено ли правительство Японии в дальнейшем реализовывать подобные проекты и в каких сферах?

- Япония занимается реализацией проектов в рамках безвозмездной программы "Корни травы и человеческая безопасность" главным образом в районах Азербайджана. Это является гуманитарной помощью в таких сферах, как образование, медицина, водоснабжение, сельское хозяйство, охрана окружающей среды - японское правительство уделяет большое внимание такому содействию, которое напрямую принесёт пользу жителям районов. В различных регионах Азербайджана реализуются такого рода проекты. Общее число проектов, реализованных по сегодняшний день, достигло 195, общая сумма, потраченная на реализацию проектов, – 16,540,056 долларов США.

Поскольку безвозмездная программа "Корни травы и человеческая безопасность" высоко оценивается, как программа, которая вносит свой вклад в улучшение жизненных условий многих людей, способствует усилению отношений между двумя странами, то мы намерены и впредь продолжать реализовывать эту программу, исходя из потребностей азербайджанской стороны.

- Господин посол, как Вы оцениваете уровень сотрудничества между нашими странами в сфере образования. Сколько азербайджанских студентов получило высшее образование в японских вузах и сколько учится на данный момент?

- Каждый год трое студентов получают возможность обучения на степени магистра в университетах Японии, а также от одного до четырёх студентов, изучающих японский язык, отбираются для обучения по годичной программе в университетах Японии, за счёт стипендии, выделяемой министерством образования Японии. С 1992-го года по сегодняшний день 32 студента были отправлены в Японию для обучения на степени магистра и пятеро студентов для обучения на степени бакалавра. Также, 19 студентов получили образование по годичной программе.

Кроме того, в рамках программы, организованной Японским фондом, каждый год до четырёх студентов кафедры японского языка получают возможность участвовать в краткосрочных стажировках по японскому языку, сроком от 2-х недель до полутора месяцев.

Такие ВУЗ-ы, как Бакинский государственный университет, Азербайджанский университет языков, Азербайджанская дипломатическая академия уже осуществляют взаимный обмен, наладив сотрудничество с японскими университетами. Я очень рад видеть постепенное повышение уровня знаний студентами японского языка.

- Как развивается сотрудничество между нашими странами в сфере туризма? Какое количество туристов ежегодно посещают Азербайджан и Японию? Какие шаги предпринимаются для активизации контактов в этой сфере?

- Мы наладили взаимное сотрудничество в туристическом секторе. Например, в 2009-ом году правительство Японии пригласило в Токио представителей правительственных туристических администраций и фирм государств-членов ГУАМ, в том числе и Азербайджана, и организовало семинар по развитию туризма. Затем ГУАМ пригласил представителей японских туристических компаний, а также представителей японских СМИ для наблюдения за туристической ситуацией в странах ГУАМ. Также, с 2010-го года, Азербайджан участвует на туристической выставке, организованной "Ассоциацией туристических агентств Японии" (JATA), и распространяет информацию. Таким образом постепенно увеличиваются познания японцев о туризме в Азербайджане.

Следует отметить, что в 2013-ом году 373 гражданина Азербайджана обратилось в посольство Японии за визой. Согласно статистике министерства культуры и туризма Азербайджана, в 2013-ом году число японцев, посетивших страну, достигло 2,471 человек. На данный момент основной задачей является увеличение числа туристов посредством двусторонних усилий.

- Господин посол, как Вы оцениваете уровень гуманитарного сотрудничества между нашими странами? Возможны ли какие-либо совместные проекты в этом направлении?

- Выше уже было указано о гуманитарной помощи, оказываемой в рамках безвозмездной программы "Корни травы и человеческая безопасность".

Кроме того, нам известно, что на Международном гуманитарном форуме, проводимом каждой осенью в Баку, участвуют также представители Японии, и таким образом, мы надеемся на дальнейшее развитие гуманитарных связей между двумя странами.

- Ожидаются ли в ближайшее время визиты официальных лиц Японии в Азербайджан?

- В данный момент нет конкретных планов по поводу визитов на высшем уровне, но Япония активно действует дипломатии, чтобы усилить отношения со всеми странами мира и внести вклад в мир и развитие различных регионов. Я также надеюсь, что в ближайшем будущем осуществится визит высокопоставленных лиц Японии в Азербайджан, который в последние годы увеличивает свой статус в международном обществе и находится на новом этапе развития на основе результата эксплуатации энергетических ресурсов. В декабре прошлого года, по приглашению правительства Японии, министр связи и высоких технологий Азербайджана, господин Али Аббасов совершил визит в Японию, что внесло большой вклад в продвижение обмена и сотрудничества между двумя странами в этой сфере. Кроме того, в феврале текущего года, вице-премьер министр Азербайджана, господин Абид Шарифов, возглавив азербайджанскую делегацию, посетил Японию для участия на заседании Азербайджано-японской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

- Какова позиция Японии к вопросу урегулированию нагорно-карабахского конфликта, учитывая тот факт, что Ваша страна вовлечена в территориальные споры?

- Япония поддерживает мирное урегулирование вопроса на основе принятых резолюций, соглашений и международного права, а также посредническую деятельность Минской группы ОБСЕ для этой цели. Я, как дипломат, работающий и проживающий в Азербайджане, хорошо знаю, что из-за данного конфликта перед страной продолжают стоять трудные вопросы, в том числе вопрос о беженцах, и понимаю, что нагорно-карабахский конфликт препятствует развитию не только Азербайджана, но и всего южно-кавказского региона в целом.

- На сегодня экономическое лидерство в мире стремительно перехватывает Восточная и Юго-Восточная Азия. Какую роль Япония играет в этом вопросе?

- После 2007-го года, на протяжении 7 лет, самым крупным торговым партнёром Японии остается Китай, сумма товарооборота с которым превышает 300 млрд. долларов США в 2013-ом году (соответствует 20% всей суммы товарооборота Японии). Если добавить сумму товарооборота с третьим торговым партнёром в лице Кореи, а также страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), то эта цифра дойдёт до 630 млрд. долларов США (это составляет приблизительно 40% всей суммы товарооборота Японии). Кроме того, японские компании активно действуют и вкладывают инвестиции в вышеуказанных странах. Например, согласно статистике Китая, Япония занимает 1-ое место по числу компаний, задействованных в Китае (2012 год) и 2-ое место по непосредственному капиталовложению (2013 год). В последнее время между Кореей и Японией развивается новая форма сотрудничества, как совместное продвижение компаний обеих стран в третью страну, а также проведение переговоров о свободной торговле, включая и Китай. Таким образом, налажены тесные экономические отношения с Китаем и Кореей, а также со странами АСЕАН, развиваются взаимозависимые отношения, где Япония вносит большой вклад своим инвестированием и экономическим сотрудничеством. В отношениях со странами АСЕАН Япония является самой крупной страной-донором, и в данный момент оказывает содействие в создании инфраструктуры, в подготовке кадров и других сферах, среди которых главными являются проекты по укреплению связей и сужению разрыва в развитии в качестве содействия к созданию Содружества АСЕАН, запланированному к 2015-у году.

- Как народ и правительство Японии смогли преодолеть последствия трагедии в Фукусиме? Предприняты ли какие-либо конкретные меры для предотвращения подобных катастроф в будущем?

- Как вам известно, последствия разрушительного землетрясения на востоке Японии, произошедшего в Японии в марте 2011-го года, а также последовавшее за ним цунами, были очень крупными, но Японии удалось справиться с этой трагедией благодаря поддержке, полученной из-за рубежа, а также внутри самой страны, объединив усилия правительственного и частного секторов. До сих пор продолжаются восстановительные работы в зонах бедствия, но работа по очистке щебня и других скоплений, ставших последствиями цунами, практически завершена и в целом производство местной промышленности восстановлено. Кроме того, Япония, вместе с пересмотром стандартов атомной безопасности, занимается такими восстановительными мероприятиями, как очистка территорий от загрязнений, ставших последствиями аварии на АЭС, возвращение людей в свои дома (поддержка временного возвращения домой, создание условий для возвращения и т.д.) и оказание помощи людям, ставшим вынужденными переселенцами на долгое время. Японское правительство также распространяет информацию по данным вопросам на официальных сайтах соответствующих органов.