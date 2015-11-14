​Посол: Я благодарю азербайджанский народ, разделивший боль Франции

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез выступила перед посольством Франции в Баку в связи с произошедшими 13 ноября в Париже террористическими актами.

Как сообщает Report, А.Бушез отметила, что в стране объявлен трехдневный траур, и президент Азербайджана Ильхам Алиев направил французскому коллеге Франсуа Олланду письмо с соболезнованиями.

А.Бушез также выразила благодарность азербайджанскому народу, разделившему боль Франции, и всем принесшим цветы к зданию посольства.