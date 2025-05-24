Посол: Взаимные визиты высокого уровня играют важную роль в укреплении азербайджано-грузинских связей

Всесторонние связи Азербайджана и Грузии находятся на высоком уровне, в развитии которых важную роль играют взаимные визиты высокого уровня.

Всесторонние связи Азербайджана и Грузии находятся на высоком уровне, в их развитии важную роль играют взаимные визиты высокого уровня.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе на концерте по случаю Дня независимости Грузии в Центре Гейдара Алиева.

Посол с удовлетворением отметил недавние визиты высокопоставленных официальных лиц Грузии в Азербайджан, в том числе глав государства и правительства, а также визит спикера Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой в Грузию.

"Отношения между двумя странами также успешно развиваются в сферах экономики и торговли. Мы реализуем множество важных совместных проектов. Также мы наладили тесное сотрудничество в культурной сфере. Организация нашего праздничного концерта именно в Центре Гейдара Алиева особый повод для гордости. На этой сцене выступят известные деятели культуры Грузии с особой концертной программой", - сказал Патарадзе.

Посол выразил благодарность Министерству культуры, МИД Азербайджана, а также Фонду Гейдара Алиева за поддержку в организации концерта.

"Особую благодарность хочу выразить правительству Азербайджана, по инициативе которого после концерта Центр Гейдара Алиева будет освещен цветами грузинского флага. Пользуясь случаем искренне поздравляю Азербайджан и весь азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости, желаю мира и процветания" - подытожил Патарадзе.