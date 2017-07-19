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    Посол: Вышеградская группа поддерживает стремление Азербайджана к улучшению сотрудничества с ЕС

    Страны группы поддерживают ускорение переговоров по подписанию нового стратегического партнерства между Баку и Брюсселем

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Вышеградская группа поддерживают ускорение переговоров по подписанию нового соглашения между Азербайджаном и ЕС. Как сообщает Report, об этом  заявил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

    По его словам, Вышеградская группа также поддерживает дальнейшее углубление стратегических отношений между Азербайджаном и ЕС, в частности, в области энергетики.
    "Страны группы поддерживают ускорение переговоров по подписанию нового стратегического партнерства между Баку и Брюсселем", - отметил дипломат.

    Наряду с этим посол подчеркнул, что группа активизировать объявление различных конкурсов Вышеградским Фондом для усиления мобильности на политическом, экономическом, инфраструктурном и общественном уровнях.

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