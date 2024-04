Посол встретился с обучающимися в Южной Корее азербайджанскими студентами

Посол Азербайджана в Южной Корее Рамин Гасанов встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в Корейском передовом институте науки и технологий (KAIST).

Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "Х".

"Мы провели интерактивную встречу с азербайджанскими студентами, обучающимися в KAIST, одном из лучших университетов мира в области информационных технологий и инженерии", - написал дипломат.