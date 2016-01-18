​Посол: Впредь мы сможем развивать отношения между Ираном и Азербайджаном еще быстрее

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Выполнение ядерного соглашения является значимым шагом на пути восстановления стабильности в Ближневосточном регионе и служит показателем стремления Ирана к поддержанию стабильности в регионе".

Об этом в заявлении Report сказал посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пак Айин, комментируя вопрос отмены санкций, применяемых США и Евросоюзом против Ирана.

По словам посла, ядерное соглашение подтвердило необоснованность выдвигаемых против Ирана обвинений: "Венское соглашение завершилось ликвидацией применяемых в отношении Ирана несправедливых санкций и признанием права нашего государства на обладание мирной ядерной программой. Поэтому, мы считаем, что данное соглашение выгодно обеим сторонам. Здесь все стороны защитили свою позицию и достигли желаемого. Наше соглашение со странами "шестерки" может стать моделью в решении региональных и международных конфликтов".

Отвечая на вопрос о том, как повлияет отмена санкций на связи между Ираном и Азербайджаном, посол отметил, что с точки зрения двусторонних отношений, азербайджанское государство и народ также рады данному успеху Ирана, так как после ликвидации санкций Исламская Республика сможет развивать двусторонние отношения еще быстрее: "Считаю, что в дальнейшем мы увидим положительное влияние ядерного соглашения на двусторонние отношения".