Посол: Памятник армянским и курдским террористам в турецкой провинции Тунджели будет снесен

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Памятник армянским и курдским террористам, установленный в районе Назимийе турецкой провинции Тунджели, будет снесен.

Об этом Report заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, памятник был установлен незаконно, и "как все незаконные постройки должен быть снесен". При этом, посол не назвал конкретной даты начала и завершения сроков сноса памятника.

В администрации провинции Тунджели и в муниципалитете Назимийе Report сообщили, что не обладают информацией по данному вопросу и отказались давать каких-либо комментарии.

Отметим, что несколько дней назад в турецкой прессе прошла информация о том, что в Назимийе был воздвигнут памятник, на котором были упомянуты имена членов армянской террористической организации АСАЛА и курдской ПКК. Затем, турецкая газета "Sözçü" сообщила о решении местных властей о сносе памятника в ближайшее время.