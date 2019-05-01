Посол: Восточное партнерство обеспечило основу для большего взаимопонимания и доверия в отношениях ЕС и Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

© Report/ Elshan Baba https://report.az/storage/news/6e96ed7ece8d834bbadee2b501c16ff5/8be5e1e2-e6ca-481c-b543-359fe95ff8a4_292.jpg

Интервью Report с главой представительства Европейского союза в Азербайджане послом Кестутисом Янкаускасом.

- В этом году программа "Восточное партнерство" отмечает свой 10-летний юбилей. Как бы Вы оценили достижения этой программы за эти годы?

- Чтобы понять значение этой инициативы, нужно сделать шаг назад и посмотреть на картину в целом. Позвольте мне кратко обозначить ее. После увеличения "Большого взрыва" в 2004 году, а также присоединения Болгарии и Румынии в 2007 году Европейский союз удвоил число своих членов, но также сократил географическое расстояние и установил новую внешнюю границу с восточными партнерами. В то время как ЕС требовалось время для консолидации и полного понимания новой схемы, внешние вызовы накапливались, и восточные соседи искали способы приблизиться к ЕС во многих отношениях.

Программа "Восточное партнерство" помогла привлечь внимание Европейского Союза к его восточноевропейскому соседству и сделать его более безопасным, стабильным и процветающим. Оно предложило шести странам-партнерам платформу для построения и развития их двусторонних отношений с ЕС при одновременном развитии многостороннего сотрудничества.

Я бы сказал, что без этой программы было бы гораздо меньше контактов между ЕС и Азербайджаном, между нашими людьми, гораздо меньше сотрудничества, программ помощи и меньше возможностей.

Программа "Восточное партнерство" помогла нашим странам укрепить доверие, экономику, связь, общество и управление. Встроенная гибкость позволила различным столицам преследовать свои амбиции с различной скоростью.

Это принесло много ощутимых результатов нашим людям и обществам. С 2016 года ЕС поддержал более 70 000 предприятий на более 2 млрд евро и создал 28 000 рабочих мест в странах Восточного партнерства. Более 30 000 студентов смогли обучаться в рамках программы Erasmus + в странах ЕС. Для стран, которые хотели стать ближе к Европейскому союзу, были предоставлены необходимые инструменты, открывшие людям безвизовые возможности для путешествий.

- Как по-вашему, отразилась программа Восточного партнерства на сотрудничестве Азербайджан-ЕС?

- Программа Восточного партнерства за эти 10 лет сделала ближе Азербайджан к Европе.

Наши люди стали ближе, используя соглашение об упрощении визового режима и сервис ASAN. В течение 10 лет мы расширили наше автомобильное и железнодорожное сообщение и завершаем один из самых амбициозных проектов в области энергоснабжения. ЕС является крупнейшим инвестором и крупнейшим торговым партнером Азербайджана.

Мы приближаемся к завершению переговоров по новому соглашению о партнерстве, которое обеспечит основу для расширения торговли, установления связей и разнообразия отраслевых реформ на благо людей. ЕС поддерживает экономическую диверсификацию и реформы в Азербайджане, делясь новейшими технологиями и лучшими практиками управления.

Мы осуществляем и завершили 48 партнерских проектов с 26 различными учреждениями. Мы помогли развить потенциал сотрудников сервисов ASAN и ABAD. Мы сотрудничаем и в сфере образования, включая профессиональное образование и обучение. Наши эксперты помогают внедрять лучшие практики в области социального обеспечения и рынка труда, обеспечивают устойчивую основу для пенсионной реформы, современного налогообложения, создания системы обязательного медицинского страхования, предоставления прозрачных и доступных электронных услуг, систему посредничества в правосудии, европейские стандарты в области продовольствия, безопасности и окружающей среды, помощь малым семейным предприятиям, поддержку сельскому хозяйству и сельской местности.

Проекты и диалог в поддержку прозрачности, подотчетности и прав человека направлены на построение современного и инклюзивного гражданского общества.

Трудно перечислить все. Я думаю, что Восточное партнерство обеспечило основу для большего взаимопонимания и доверия в отношениях ЕС и Азербайджана, заложив основу для будущего современного партнерства.

- Планируется ли проведение каких-либо мероприятий в связи с 10-летием программы Восточное партнерство в Баку? Какие-либо официальные визиты запланированы?

- Говоря о визитах, президент и министр иностранных дел Азербайджана приглашены на мероприятия в Брюсселе, посвященные 10-й годовщине Восточного партнерства 13-14 мая. Будут обсуждаться достижения и будущее нашего партнерства. Также состоятся культурные, молодежные и гражданские мероприятия и дискуссии.

Между тем мы организовываем и несколько мероприятий в Азербайджане, и не только в Баку.

Прежде всего, в пятницу, 3 мая, мы организуем конференцию, посвященную Восточному партнерству. Она пройдет в Азербайджано-французском университете в Баку. Обсуждение достижений Восточного партнерства за десятилетие и его будущие перспективы будет обсуждаться модератором Амандой Пол из Центра европейской политики с участием экспертов ЕС и местных экспертов - Вигаудаса Ушацкаса (Литва), Лукаса Цукалиса (Греция), Георгия Мчедлишвили (Грузия) и Заура Шириева (Азербайджан). Это даст возможность не только поговорить о достижениях Азербайджана и сотрудничества Евросоюза и Азербайджана, но и обсудить общие проблемы, с которыми мы, европейцы, сталкиваемся вместе.

Это событие будет проходить в рамках Фестиваля европейской толерантности IMAGINE Euro Tolerance Festival 2019, которое пройдет с 1 по 14 мая уже третий год подряд. Марка IMAGINE уже хорошо известна в Баку. В этом году наш фестиваль будет более разнообразным и станет ближе к горожанам, у нас появятся новые партнеры, новые места, новые мероприятия (например, концерт-запуск на станции метро "Ичери шехер" 1 мая в 17:00). В этом году мы будем сотрудничать, в частности, с Европейским Лицеем. Впервые мы поедем в Гянджу 13-14 мая с выставкой, концертом, фильмами и конференцией. Программа опубликована на веб-сайте представительства ЕС, а также на специальном веб-сайте www.imagine.az. Я приглашаю всех азербайджанских друзей принять участие, обсудить толерантность и вместе насладиться широким разнообразием наших культур.

21-22 мая совместно с европейскими посольствами мы планируем поехать в Мингячевир и Гянджу, чтобы встретиться с местными жителями, властями, молодежью и представить проекты, которые ЕС осуществляет в этом регионе и за его пределами, и возможности, которые будут доступны для нашего будущего сотрудничества. Мы называем это событие EU4YOU.

И последнее, но не менее важное: мы ищем лучшие способы транслировать в Азербайджане концерт, который состоится в Брюсселе 13 мая в знаменитом BOZAR с участием европейских исполнителей и артистов из всех шести стран Восточного партнерства.

- Как идут переговоры в рамках подписания нового соглашения между ЕС и Азербайджаном? Будет ли согласован текст нового соглашения до мая - даты празднования 10-летия программы "Восточное партнерство"?

- Это самый популярный вопрос в последнее время! Я полностью понимаю и разделяю заинтересованность людей в Азербайджане в наличии актуальной, современной и всеобъемлющей правовой базы для нашего будущего партнерства. Мы все хотим иметь его как можно скорее, но мы также хотим, чтобы это соглашение было как можно более предметным и всеобъемлющим.

Переговоры все еще продолжаются. Работа продолжается, и согласованный текст растет. Я могу заверить всех, что обе стороны прилагают много усилий, чтобы как можно скорее завершить переговоры. Давайте не будем угадывать "когда", но давайте продолжим работать, чтобы это произошло.

- Есть ли прогресс в переговорах по авиационному соглашению с Азербайджаном?

- Да, есть. У нас состоялись очень хорошие консультации по проекту авиационного соглашения в феврале этого года, когда проходил первый в истории диалог по транспорту на высшем уровне между ЕС и Азербайджаном.

Я считаю, что в ходе этого визита нашим экспертам удалось заверить представителей правительства Азербайджана и прояснить нашу позицию по нерешенным вопросам. Кроме того, мы планируем еще один визит экспертов в Брюссель в начале мая. Я надеюсь, что это проложит путь к быстрому возобновлению переговоров, которые, учитывая ограниченное число вопросов, остающихся предметов обсуждения, могут быть завершены в ближайшее время.

Это соглашение выведет Азербайджанские авиалинии, аэропорты и воздушное пространство на новый уровень интеграции с ЕС и миром. Непосредственными преимуществами являются лучшая связь (увеличение количества маршрутов и частот) и более низкие тарифы. Больше путешественников принесло бы больший доход. Например, с момента подписания соглашения с Израилем трафик между Израилем и ЕС удвоился, а количество прямых соединений утроилось. Каждый год добавляется еще миллион пассажиров, путешествующих между Израилем и ЕС. Влияние на национальных перевозчиков было в равной степени весьма позитивным: в Марокко бизнес национальных перевозчиков вырос на 60%; в Сербии - более чем на 100%. Наконец, что не менее важно, без этого соглашения проект Регионального транспортного узла не был бы завершен.