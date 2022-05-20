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Посол: Восстановление культурного наследия Карабаха - важный элемент развития региона

Посол: Восстановление культурного наследия Карабаха - важный элемент развития региона Восстановление и защита культурного наследия - один из важнейших элементов для дальнейшего развития этого региона, укрепления мира и стабильности.
Внешняя политика
20 мая 2022 г. 10:38
Посол: Восстановление культурного наследия Карабаха - важный элемент развития региона

Восстановление и защита культурного наследия - один из важнейших элементов для дальнейшего развития этого региона, укрепления мира и стабильности.

Об этом Report заявил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

В Шуше сегодня продолжает работу международная конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”. По словам посла, данное мероприятие имеет огромное значение с точки зрения восстановления памятников культуры в постконфликтный период.

В. Седеркеньи отметил, что Венгрия готова поддержать Азербайджан в вопросе восстановления освобожденных территорий. "Венгрия уже провела ряд бизнес форумов с Азербайджаном в сфере строительства, зеленой промышленности, энергетики. Наши компании уже познакомились с азербайджанскими партнерами и обсуждения уже идут", добавил он.

По словам дипломата, Венгрия готова оказывать поддержку Азербайджану и в вопросе разминирования: "Очистка территорий от мин является приоритетом для Азербайджана. Это делается для того, чтобы люди могли туда вернуться. В свое время мы оказали финансовую помощь ANAMA, и конечно же мы поддерживаем этот процесс и на международной основе".

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Qarabağın mədəni irsinin bərpası regionun inkişafının vacib elementidir”
Версия на английском языке Envoy: Restoring cultural heritage of Karabakh - important element in region’s development

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