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    Посол: Вопроса о выходе Азербайджана из Совета Европы нет на повестке дня

    Золтан Херньес: Азербайджан является полноправным членом СЕ и ПАСЕ, и проводит в целом активную деятельность© Report/ Firi Salim

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/  Вопрос о выходе Азербайджана из Совета Европы и ПАСЕ не стоит на повестке дня. 

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель Совета Европы в Азербайджане посол Золтан Херньес.

    "Азербайджан является полноправным членом СЕ и ПАСЕ, проводит в целом активную деятельность. Азербайджанская делегация, в частности, была активна на последней сессии ПАСЕ в январе. Глава делегации Самед Сеидов был избран вице-президентом ПАСЕ. Так что такого вопроса на повестке дня нет", - заявил З.Херньес.

    Комментируя вопрос о намерении ПАСЕ наблюдать за ходом внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля, представитель Совета Европы заявил: "Мы получили официальное приглашение из ЦИК Азербайджана. У нас проходят регулярные встречи с представителями комитета. На данный момент ведутся технические дебаты об участии в мониторинге".

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