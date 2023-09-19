Посол во Франции рассказала журналистам о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахе
Посол во Франции рассказала журналистам о локальных антитеррористических мероприятиях в КарабахеПосол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева проинформировала представителей Европейско-американского пресс-клуба об антитеррористических мерах локального характера, проводимых Вооруженными силами Азербайджана против незаконных армянских формирований в
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева проинформировала представителей Европейско-американского пресс-клуба об антитеррористических мерах локального характера, проводимых Вооруженными силами Азербайджана против незаконных армянских формирований в Карабахском регионе.
Как сообщает Report, об этом она написала в социальной сети "Х".
"Была рада принять членов Европейско-Американского пресс-клуба в Париже. Рассказала об Азербайджане, его внешней политике и роли на международной арене, ответила на вопросы журналистов о последних региональных событиях, в том числе предпринятых Азербайджаном антитеррористических мерах".
Was pleased to host the members of the European American Press Club in Paris. I spoke about #Azerbaijan, its foreign policy & role on intl arena, answered questions of journalists on latest regional developments, including the recent local counter-terrorism measures taken by . pic.twitter.com/TFirtnBeGe