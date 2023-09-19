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Посол во Франции рассказала журналистам о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Посол во Франции рассказала журналистам о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахе Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева проинформировала представителей Европейско-американского пресс-клуба об антитеррористических мерах локального характера, проводимых Вооруженными силами Азербайджана против незаконных армянских формирований в
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 22:11
Посол во Франции рассказала журналистам о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева проинформировала представителей Европейско-американского пресс-клуба об антитеррористических мерах локального характера, проводимых Вооруженными силами Азербайджана против незаконных армянских формирований в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, об этом она написала в социальной сети "Х".

"Была рада принять членов Европейско-Американского пресс-клуба в Париже. Рассказала об Азербайджане, его внешней политике и роли на международной арене, ответила на вопросы журналистов о последних региональных событиях, в том числе предпринятых Азербайджаном антитеррористических мерах".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Ambassador to France informs journalists about local anti-terrorist activities in Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir xarici jurnalistləri Qarabağdakı lokal antiterror tədbirləri ilə bağlı məlumatlandırıb

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