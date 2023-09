Посол во Франции рассказала журналистам о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева проинформировала представителей Европейско-американского пресс-клуба об антитеррористических мерах локального характера, проводимых Вооруженными силами Азербайджана против незаконных армянских формирований в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, об этом она написала в социальной сети "Х".

"Была рада принять членов Европейско-Американского пресс-клуба в Париже. Рассказала об Азербайджане, его внешней политике и роли на международной арене, ответила на вопросы журналистов о последних региональных событиях, в том числе предпринятых Азербайджаном антитеррористических мерах".