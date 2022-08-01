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Посол: Вложено более 1 млн фунтов стерлингов на очистку территории Карабаха от мин

Посол: Вложено более 1 млн фунтов стерлингов на очистку территории Карабаха от мин Великобритания вложила более 1 млн фунт стерлингов на очистку территории Карабаха от мин.
Внешняя политика
1 августа 2022 г. 14:21
Посол: Вложено более 1 млн фунтов стерлингов на очистку территории Карабаха от мин

Великобритания вложила более миллиона фунтов стерлингов на очистку территории Карабаха от мин.

Как передает Report, об этом написал в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, который посетил село Шюкюрбейли Физулинского района.

"Мы продолжаем вместе работать для мира в регионе. Азербайджан и Великобритания работают вместе для расширения сотрудничества и снижения рисков. Наша поддержка по очистке этого региона от мин уже превышает миллион фунтов стерлингов", - говорится в публикации.

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