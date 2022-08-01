Посол: Вложено более 1 млн фунтов стерлингов на очистку территории Карабаха от мин

Великобритания вложила более миллиона фунтов стерлингов на очистку территории Карабаха от мин.
Как передает Report, об этом написал в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, который посетил село Шюкюрбейли Физулинского района.
"Мы продолжаем вместе работать для мира в регионе. Азербайджан и Великобритания работают вместе для расширения сотрудничества и снижения рисков. Наша поддержка по очистке этого региона от мин уже превышает миллион фунтов стерлингов", - говорится в публикации.
Biz birlikdə regionda sülh üçün çalışmağa davam edirik. əməkdaşlığını genişləndirmək və riskləri azaltmaq üçün birgə işləyirik. Bizim bu regionun minalardan təmizlənməsinə verdiyimiz dəstək artıq milyon funt-sterlinqdən çoxdur. pic.twitter.com/BBakWnacSC