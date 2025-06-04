Посол: Визиты на высшем уровне укрепляют сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном

Визиты лидеров Азербайджана и Узбекистана укрепляют демонстрируют наивысший уровень сотрудничества.

Визиты лидеров Азербайджана и Узбекистана демонстрируют наивысший уровень сотрудничества.

Как передает Report об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в рамках второго заседания азербайджано-узбекского экспертного совета "Азербайджан и Узбекистан: перспективные направления развития взаимовыгодного сотрудничества".

"Всестороннее развитие связей с Азербайджаном входит в число ключевых внешнеполитических приоритетов Узбекистана. Мы видим широкомасштабные и грандиозные реформы, которые под руководством президента Ильхама Алиева проводятся во всех сферах жизни", - отметил посол.

Он подчеркнул, что Узбекистан с радостью наблюдает за стремительным экономическим ростом Азербайджана и укреплением его международного авторитета.

По словам дипломата, узбекский народ воспринял восстановление территориальной целостности Азербайджана как важнейшее историческое событие.

"Сегодня динамику азербайджано--узбекского сотрудничества наиболее ярко отражает формирующаяся двухсторонняя договорно-правовая база, включающая около 200 соглашений", - заявил посол.

Он отметил, что многоплановое и плодотворное взаимодействие между двумя странами имеет прочный фундамент, позволяющий уверенно продолжать курс на расширение взаимовыгодного партнерства.

Дипломат также отметил, что за последние пять лет товарооборот между двумя странами увеличился втрое, достигнув отметки в $255 млн, что "свидетельствует о масштабах взаимного интереса".

"Поставлена планка довести эту цифру до $1 млрд. Прогресс наблюдается и в сфере инвестиционного сотрудничества. За последние годы количество предприятий выросло 5 раз. В Узбекистане 540 компаний полностью инвестированы в азербайджанские бизнес-статусы, а в Азербайджане количество компаний с узбекским капиталом достигло отметки 70", - подытожил он.