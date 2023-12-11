Посол: Визит спикера парламента Грузии в Баку станет дополнительным импульсом в связях

Визит спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили в Азербайджан привнесет дополнительный импульс в отношения между двумя странами.

Визит спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили в Азербайджан привнесет дополнительный импульс в отношения двух стран.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патаридзе.

Папуашвили 10 декабря прибыл в Азербайджан с официальным визитом по приглашению председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

В рамках визита в Баку его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Грузинский спикер встретится и премьер-министром Али Асадовым, председателем ММ Сахибой Гафаровой.

"Я уверен, что этот визит привнесет дополнительный импульс в отношения двух стран", – заявил Патаридзе.

По его словам, на встречах обсудят ряд важных вопросов, среди которых роль Грузии в качестве посредника на переговорах между Баку и Ереваном.

"Вы хорошо знаете инициативу премьер-министра нашей страны, мирную инициативу, которая существует, и мы очень успешно продвигаемся в этом направлении. Посредничество Грузии очень важно", – сказал Патаридзе.