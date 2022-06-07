Посол: Визит президента Казахстана в Азербайджан придаст импульс развитию сотрудничества

Визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Азербайджан в текущем году придаст сильный импульс развитию двустороннего сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе азербайджано-казахстанского бизнес-форума в Баку.
По словам дипломата, между странами ожидается подписание ряда двусторонних документов, а также новое межправительственное соглашение о двусторонней торговле.
Ранее президент Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Азербайджан с официальным визитом. Приглашение было принято.