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Посол: Визит президента Казахстана в Азербайджан придаст импульс развитию сотрудничества

Посол: Визит президента Казахстана в Азербайджан придаст импульс развитию сотрудничества Визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Азербайджан в текущем году придаст сильный импульс развитию двустороннего сотрудничества.
Внешняя политика
7 июня 2022 г. 09:38
Посол: Визит президента Казахстана в Азербайджан придаст импульс развитию сотрудничества

Визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Азербайджан в текущем году придаст сильный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе азербайджано-казахстанского бизнес-форума в Баку.

По словам дипломата, между странами ожидается подписание ряда двусторонних документов, а также новое межправительственное соглашение о двусторонней торговле.

Ранее президент Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Азербайджан с официальным визитом. Приглашение было принято.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Qazaxıstan Prezidentinin Azərbaycana səfəri əməkdaşlığın inkişafına təkan verəcək”
Версия на английском языке Ambassador: Kazakh President's visit to Azerbaijan to give impetus to developing cooperation

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