Посол: Визит главы МИД Грузии в Азербайджан укрепит двусторонние связи

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в начале года совершила первый официальный визит в Азербайджан, что подчеркивает важность отношений между странами.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе.
Дипломат сказал, что Азербайджан является стратегическим партнером и другом для Грузии. В рамках визита планируется провести ряд важных встреч, включая переговоры с министром иностранных дел Азербайджана.
"Эти встречи укрепят связи между странами, позволят активизировать политическое, экономическое и культурное сотрудничество и обеспечат развитие двусторонних отношений", - отметил Патарадзе.
Он добавил, что визит создаст возможности для вывода отношений на новый этап.
Руслан Гасанов