Посол: Визит главы МИД Грузии в Азербайджан укрепит двусторонние связи

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в начале года совершил первый официальный визит в Азербайджан, что подчеркивает важность отношений между странами.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в начале года совершила первый официальный визит в Азербайджан, что подчеркивает важность отношений между странами.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе.

Дипломат сказал, что Азербайджан является стратегическим партнером и другом для Грузии. В рамках визита планируется провести ряд важных встреч, включая переговоры с министром иностранных дел Азербайджана.

"Эти встречи укрепят связи между странами, позволят активизировать политическое, экономическое и культурное сотрудничество и обеспечат развитие двусторонних отношений", - отметил Патарадзе.

Он добавил, что визит создаст возможности для вывода отношений на новый этап.

Руслан Гасанов