Посол: Визит Гейдара Алиева во Францию заложил основу для отношений между двумя странами

Визит Гейдара Алиева во Францию заложил основу для дипломатических отношений между двумя странами.

Визит Гейдара Алиева во Францию заложил основу для дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам сказала посол Франции в Азербайджане Анн Буайон, находящаяся с визитом в Нахчыване.

Она отметила, что впервые посещает Нахчыван: "Сегодня мы принимаем участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Дипломатические отношения между Францией и Азербайджаном имеют большое значение. Я хотела бы подчеркнуть, что первый официальный визит основателя независимого Азербайджана Гейдара Алиева во Францию состоялся в 1993 году. В 1993 году Гейдар Алиев встретился с президентом Франции. Эта встреча имеет большое значение для обеих стран. После этого визита была заложена основа дипломатических отношений между Францией и Азербайджаном".