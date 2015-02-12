​Посол Вилаят Гулиев встретился с министром внутренних дел Венгрии и мэром Будапешта

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев встретился с министром внутренних дел этой страны, генерал-полковником Шандором Питером и мэром Будапешта Иштваном Тарлошем.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Венгрии.

На встрече обсудили подписанную в ноябре прошло года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном "Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Венгрией", обязательства, исходящие из подписанного главой исполнительной власти Баку Гаджибалой Абуталыбовым и мэром Будапешта Иштваном Тарлошем "Соглашения о дружбе и сотрудничестве между ИВ города Баку и мэрией Будапешта", коснулись вопросов взаимного сотрудничества.

По просьбе официального представителя Венгерии Вилаят Гулиев проинформировал о работах по подготовке к предстоящим 12-28 июня этого в Баку I Европейским играм.

На встрече провели также обмен мнениями касательно взаимных визитов.