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    ​Посол Вилаят Гулиев встретился с министром внутренних дел Венгрии и мэром Будапешта

    Посол проинформировал о подготовке к предстоящим в Баку I Европейским играм

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев встретился с министром внутренних дел этой страны, генерал-полковником Шандором Питером и мэром Будапешта Иштваном Тарлошем.

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Венгрии.

    На встрече обсудили подписанную в ноябре прошло года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном "Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Венгрией", обязательства, исходящие из подписанного главой исполнительной власти Баку Гаджибалой Абуталыбовым и мэром Будапешта Иштваном Тарлошем "Соглашения о дружбе и сотрудничестве между ИВ города Баку и мэрией Будапешта", коснулись вопросов взаимного сотрудничества. 

    По просьбе официального представителя Венгерии Вилаят Гулиев проинформировал о работах по подготовке к предстоящим 12-28 июня этого в Баку I Европейским играм. 

    На встрече провели также обмен мнениями касательно взаимных визитов.

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