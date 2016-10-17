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    Посол Вилаят Гулиев встретился с обучающимися в Венгрии азербайджанскими студентами

    Мероприятие было посвящено 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджана

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Венгрии встретился с обучающимися в этой стране азербайджанскими студентами.

    Как сообщили Report из посольства, встреча была посвящена 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджана.

    Выступивший посол Вилаят Гулиев коснулся борьбы азербайджанского народа за создание национального государства в начале и конце XX века. Он заявил, что несмотря на все трудности, государственную независимость можно считать самой большой победой и историческим успехом нашего народа.

    В заключение мероприятия перед студентами выступила находящаяся на гастролях в Будапеште известная пианистка Саида Тагизаде. В программу вошли произведения мировых и азербайджанских композиторов. 

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