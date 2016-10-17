Посол Вилаят Гулиев встретился с обучающимися в Венгрии азербайджанскими студентами

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Венгрии встретился с обучающимися в этой стране азербайджанскими студентами.

Как сообщили Report из посольства, встреча была посвящена 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджана.

Выступивший посол Вилаят Гулиев коснулся борьбы азербайджанского народа за создание национального государства в начале и конце XX века. Он заявил, что несмотря на все трудности, государственную независимость можно считать самой большой победой и историческим успехом нашего народа.

В заключение мероприятия перед студентами выступила находящаяся на гастролях в Будапеште известная пианистка Саида Тагизаде. В программу вошли произведения мировых и азербайджанских композиторов.