Посол: Виктор Орбан примет участие в COP29, что станет его третьим визитом в Азербайджан менее чем за год

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Баку для участия в 29-й сессии COP, и это станет третьим визитом главы венгерского правительства в Азербайджан менее чем за год.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Тамаш Торма на официальном приеме по случаю Национального дня Венгрии.
"COP29 — это большой вызов. Азербайджан делает впечатляющую работу на благо всех нас. Венгрия полностью поддерживает цели председательства Азербайджана, и мы уверены, что страна успешно проведет мероприятие", — сказал посол.
По его словам, отношения между Азербайджаном и Венгрией развиваются уже более 30 лет.