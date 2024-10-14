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Посол: Виктор Орбан примет участие в COP29, что станет его третьим визитом в Азербайджан менее чем за год

Посол: Виктор Орбан примет участие в COP29, что станет его третьим визитом в Азербайджан менее чем за год Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Баку для участия в 29-й сессии COP, и это станет третьим визитом главы венгерского правительства в Азербайджан менее чем за год.
Внешняя политика
14 октября 2024 г. 20:11
Посол: Виктор Орбан примет участие в COP29, что станет его третьим визитом в Азербайджан менее чем за год

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Баку для участия в 29-й сессии COP, и это станет третьим визитом главы венгерского правительства в Азербайджан менее чем за год.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Тамаш Торма на официальном приеме по случаю Национального дня Венгрии.

"COP29 — это большой вызов. Азербайджан делает впечатляющую работу на благо всех нас. Венгрия полностью поддерживает цели председательства Азербайджана, и мы уверены, что страна успешно проведет мероприятие", — сказал посол.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Венгрией развиваются уже более 30 лет.

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Версия на английском языке Ambassador: PM Viktor Orban to represent Hungary at COP29
Версия на азербайджанском языке Səfir: COP29-da Macarıstanı Baş nazir Viktor Orban təmsil edəcək

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