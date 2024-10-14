Посол: Виктор Орбан примет участие в COP29, что станет его третьим визитом в Азербайджан менее чем за год

Посол: Виктор Орбан примет участие в COP29, что станет его третьим визитом в Азербайджан менее чем за год

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Баку для участия в 29-й сессии COP, и это станет третьим визитом главы венгерского правительства в Азербайджан менее чем за год.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Баку для участия в 29-й сессии COP, и это станет третьим визитом главы венгерского правительства в Азербайджан менее чем за год. Как сообщает Report, об этом заявил посол Тамаш Торма на официальном приеме по случаю Национального дня Венгрии. "COP29 — это большой вызов. Азербайджан делает впечатляющую работу на благо всех нас. Венгрия полностью поддерживает цели председательства Азербайджана, и мы уверены, что страна успешно проведет мероприятие", — сказал посол. По его словам, отношения между Азербайджаном и Венгрией развиваются уже более 30 лет. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Ambassador: PM Viktor Orban to represent Hungary at COP29