Посол: Выход Великобритании из ЕС - это не выход из Европы

Выход Великобритании из Европейского союза - это не выход из Европы.

Об этом комментируя Report выход 31 января Великобритании из ЕС, заявил посол этой страны в Азербайджане Джеймс Шарп.

По его словам с 31 января начинает процесс имплементации Brexit.

"Кроме того, мы будем работать над соглашениями о будущем наших отношений с ЕС. Это очень большое дело для нас. Это (Brexit-ред.), в первую очередь, является возвращением себе контроля над нашими законами, финансами, границами и т.д.

Во-вторых, это даст нам возможность работать по торговым связям со многими странами мира. К примеру, с Китаем, Индией и с крупнейшей экономикой мира-США. Так, мы считаем, что это даст нам очень большие экономические возможности.

И в-третьих, мы трансформируемся из Великобритании Европейского союза в глобальную Великобританию. Потому что, как вы знаете, Великобритания является членом Совета Безопасности ООН, НАТО, G7 и других крупных организаций. Так, мы уже являемся великой силой, но это ( Brexit-ред.) даст нам позиционировать себя более глобальной Великобританией",-сказал посол.

Дипломат также отметил, что выход Великобритании из ЕС не означает выход из Европы.

"Мы - европейская страна. Мы разделяем общую историю, ценности и интересы с европейскими партнерами. Мы также продолжим тесное сотрудничество с ЕС в рамках внешней политики. Кроме того, одной из важнейших тем для сотрудничества с ЕС является изменение климата. Так, в этом году мы будем принимать у себя саммит ООН по изменению климата. Мы совместно с Италией будем председательствовать на нем. Так, это является ярким примером нашего тесного сотрудничества с ЕС",-подытожил он.