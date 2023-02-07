Посол: Вьетнам поддерживает деятельность Азербайджана в качестве председателя ДН

Вьетнам поддерживает деятельность Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения.

Вьетнам поддерживает деятельность Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом посол Вьетнама в Азербайджане Данг Минь Кхой заявил на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Дипломат подчеркнул, что вьетнамский народ высоко ценит создание Азербайджаном условий для обучения в нашей стране большого числа вьетнамских студентов. Посол подчеркнул, что вьетнамские специалисты, получившие образование в Азербайджане, сегодня успешно работают в его стране в различных сферах. Он сообщил, что в настоящее время вьетнамские студенты обучаются в Азербайджане по образовательным стипендиальным программам, выделенным Азербайджаном в рамках Движения неприсоединения.

Отметив, что Вьетнам поддерживает деятельность Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения, посол Данг Минь Кхой подчеркнул, что проинформирует свою страну об инициативе Азербайджана, касающейся реформ в Совете Безопасности ООН и представления государства, председательствующего в Движении неприсоединения, в этой структуре.