Посол: Венгрия с нетерпением ждет возможности присоединиться к деятельности Тюркского инвестфонда

Венгрия с нетерпением ждет возможности присоединиться к деятельности Тюркского инвестиционного фонда в ближайшем будущем.

Венгрия с нетерпением ждет возможности присоединиться к деятельности Тюркского инвестиционного фонда в ближайшем будущем.

Об этом в интервью Report заявил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торман.

Он отметил, что Венгрия стала наблюдателем в Организации тюркских государств (ОТГ) в 2018 году, а в 2019 году в Будапеште было открыто Европейское представительство Организации.

"С тех пор мы активно участвуем в мероприятиях и деятельности ОТГ, которая стала важной платформой для углубления нашего сотрудничества с тюркскими государствами, особенно в политической, экономической и культурной сферах. Недавно под руководством Будапештского офиса был создан Институт по предотвращению засухи ОТГ, и мы с нетерпением ждем возможности присоединиться к деятельности Тюркского инвестиционного фонда в ближайшем будущем. Стоит также отметить, что помимо самой ОТГ, Венгрия имеет отличное и активное сотрудничество с другими тюркскими организациями, в том числе базирующимися в Баку - ТЮРКПА и Фондом тюркской культуры и наследия", - сказал дипломат.

Торман отметил, что отношения с тюркскими государствами институционализированы: "Существует хорошо работающая сеть контактов, которую мы можем эффективно использовать. Наш статус наблюдателя в ОТГ предоставляет широкие возможности для сотрудничества, и мы можем совместно искать ответы на насущные вопросы. Что касается присоединения к ОТГ в качестве полноправного члена, я считаю, что содержательные вопросы сотрудничества важнее, чем сама институциональная структура".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.