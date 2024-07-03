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Посол Венгрии: В Солтанлы будут построены жилые дома, что позволит расселить почти 6 тыс. человек

Посол Венгрии: В Солтанлы будут построены жилые дома, что позволит расселить почти 6 тыс. человек Проект реконструкции села Солтанлы Джебраильского района, в рамках которого будут построены жилые дома и коммунальные объекты, позволит расселить здесь почти 6 тыс. человек.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 13:09
Посол Венгрии: В Солтанлы будут построены жилые дома, что позволит расселить почти 6 тыс. человек

Проект реконструкции села Солтанлы Джебраильского района, в рамках которого будут построены жилые дома и коммунальные объекты, позволит расселить здесь почти 6 тыс. человек.

Об этом в интервью Report заявил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торман.

"В настоящее время мы сосредоточены на реконструкции Солтанлы. Это сложный и масштабный проект, здесь будут построены жилые дома, врачебный кабинет и коммунальные объекты, что позволит расселить почти 6 тыс. человек", - сказал дипломат.

По словам посла, венгерские компании стремятся участвовать и в других проектах в Карабахском регионе, прежде всего связанных с реконструкцией водоочистных сооружений и канализации, сетей водоснабжения и проектов зеленой энергетики.

"В настоящее время венгерские фирмы рассматривают потенциально возможные проекты для приложения сил. Некоторые из них уже посетили Алятскую свободную экономическую зону и другие промышленные парки Азербайджана. Я уверен, что в будущем венгерские компании также посетят новые промышленные парки Карабаха и будут искать возможности и там", - сказал Торман.

С полным текстом интервью можете ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Torma: Residential buildings housing 6,000 people will be built in Soltanli
Версия на азербайджанском языке Macarıstan səfiri: Soltanlıda 6 minə yaxın insanın məskunlaşacağı yaşayış binaları tikiləcək

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