Посол Венгрии: В Солтанлы будут построены жилые дома, что позволит расселить почти 6 тыс. человек

Проект реконструкции села Солтанлы Джебраильского района, в рамках которого будут построены жилые дома и коммунальные объекты, позволит расселить здесь почти 6 тыс. человек.

Проект реконструкции села Солтанлы Джебраильского района, в рамках которого будут построены жилые дома и коммунальные объекты, позволит расселить здесь почти 6 тыс. человек.

Об этом в интервью Report заявил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торман.

"В настоящее время мы сосредоточены на реконструкции Солтанлы. Это сложный и масштабный проект, здесь будут построены жилые дома, врачебный кабинет и коммунальные объекты, что позволит расселить почти 6 тыс. человек", - сказал дипломат.

По словам посла, венгерские компании стремятся участвовать и в других проектах в Карабахском регионе, прежде всего связанных с реконструкцией водоочистных сооружений и канализации, сетей водоснабжения и проектов зеленой энергетики.

"В настоящее время венгерские фирмы рассматривают потенциально возможные проекты для приложения сил. Некоторые из них уже посетили Алятскую свободную экономическую зону и другие промышленные парки Азербайджана. Я уверен, что в будущем венгерские компании также посетят новые промышленные парки Карабаха и будут искать возможности и там", - сказал Торман.

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