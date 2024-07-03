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Посол Венгрии: Украина не может претендовать на членство в ЕС, пока не будет достигнут мир

Посол Венгрии: Украина не может претендовать на членство в ЕС, пока не будет достигнут мир Украина не может претендовать на членство в ЕС, пока в стране не будет достигнут мир, так как никто не хочет, чтобы война была привнесена в наше сообщество.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 15:14
Посол Венгрии: Украина не может претендовать на членство в ЕС, пока не будет достигнут мир

Украина не может претендовать на членство в ЕС, пока в стране не будет достигнут мир, так как никто не хочет, чтобы война была привнесена в наше сообщество.

Об этом в интервью Report сказал чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торма.

"Как недавно выразился премьер-министр Виктор Орбан, решение ЕС начать переговоры о членстве с Украиной было "красивым политическим жестом", но поскольку Киев совершенно не готов присоединиться к блоку в ближайшее время, это никак не помогает Украине. Самое главное, Украина не может претендовать на членство в ЕС, пока в стране не будет достигнут мир, так как никто не хочет, чтобы война была привнесена в наше сообщество", - отметил он.

По словам дипломата, сама Европейская комиссия заявила, что Украина не выполняет предварительные условия, установленные для начала переговоров о членстве: "Помимо прочего, это явно нарушает основные правила Европейского Союза в отношении прав национальных общин и меньшинств и наносит ущерб венгерскому меньшинству там".

Посол подчеркнул, что в настоящее время, поскольку в Украине продолжается война, не соблюдаются ни свобода СМИ, ни свобода выражения мнений, не проводятся выборы.

"В такой ситуации было бы абсурдно, если бы институты Европейского Союза смогли определиться по вопросу о состоянии верховенства закона в Украине или по любым другим критериям. По этой причине Венгрия считает своевременным и абсолютно необходимым провести стратегические дебаты в Европейском союзе о политике ЕС в отношении Украины. Такие дебаты могли бы помочь найти общую почву для будущих решений", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan səfiri: Sülh əldə olunmadıqca Ukrayna Aİ-yə üzvlük hüququ qazana bilməz

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