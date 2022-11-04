О нас

Посол Венгрии посетил строительную площадку Алятской свободной экономической зоны

Посол Венгрии посетил строительную площадку Алятской свободной экономической зоны Новоназначенный посол Венгрии в Азербайджане Тамас Торма посетил строительную площадку Алятской свободной экономической зоны и временное офисное здание.
Внешняя политика
4 ноября 2022 г. 09:58
Посол Венгрии посетил строительную площадку Алятской свободной экономической зоны

Посол Венгрии в Азербайджане Тамас Торма посетил строительную площадку Алятской свободной экономической зоны.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter Алятской свободной экономической зоны.

Отмечается, что команда администрации Алятской свободной экономической зоны провела презентацию для посла, после чего он совершил экскурсию по объектам логистики и инфраструктуры.

Общая площадь Алятской свободной экономической зоны составит 850 гектаров. Одной из основных целей создания зоны заключается в привлечении инвесторов, оказывающих услуги с использованием инновационных технологий, внесении вклада в динамичное и устойчивое развитие экономики страны в результате обеспечения сотрудничества данных компаний с азербайджанскими компаниями, а также создании десятков тысяч новых рабочих мест.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
3 ноября 2022 г. 20:59
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 16:27
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
3 ноября 2022 г. 15:49
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
3 ноября 2022 г. 15:31
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
ФотоМинистр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 15:29
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
3 ноября 2022 г. 11:00
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
2 ноября 2022 г. 17:48
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
2 ноября 2022 г. 14:37
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
1 ноября 2022 г. 23:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi