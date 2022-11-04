Посол Венгрии посетил строительную площадку Алятской свободной экономической зоны

Новоназначенный посол Венгрии в Азербайджане Тамас Торма посетил строительную площадку Алятской свободной экономической зоны и временное офисное здание.

Посол Венгрии в Азербайджане Тамас Торма посетил строительную площадку Алятской свободной экономической зоны.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter Алятской свободной экономической зоны.

Отмечается, что команда администрации Алятской свободной экономической зоны провела презентацию для посла, после чего он совершил экскурсию по объектам логистики и инфраструктуры.

Общая площадь Алятской свободной экономической зоны составит 850 гектаров. Одной из основных целей создания зоны заключается в привлечении инвесторов, оказывающих услуги с использованием инновационных технологий, внесении вклада в динамичное и устойчивое развитие экономики страны в результате обеспечения сотрудничества данных компаний с азербайджанскими компаниями, а также создании десятков тысяч новых рабочих мест.