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Посол Венгрии: Отношения с Азербайджаном поднялись до уровня стратегического партнерства

Посол Венгрии: Отношения с Азербайджаном поднялись до уровня стратегического партнерства Отношения Венгрии с Азербайджаном поднялись до уровня повышенного стратегического партнерства
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 18:01
Посол Венгрии: Отношения с Азербайджаном поднялись до уровня стратегического партнерства

Отношения Венгрии с Азербайджаном поднялись до уровня стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом сказал посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма в ходе встречи в Центре экономических реформ и коммуникаций.

По его словам, политика Венгрии в отношении Азербайджана предполагает твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета этой страны.

"Говоря о наших двусторонних отношениях с отдельными странами-членами ОТГ, я хотел бы подчеркнуть, что отношения Венгрии с тюркскими странами также активно развиваются. В 2018 году Венгрия присоединилась к ОТГ в качестве наблюдателя. Следующим важным этапом стало открытие в Будапеште представительского офиса ОТГ", - сказал он.

Т.Торма отметил, что Венгрия развивает стратегическое партнерство со всеми странами ОТГ, и этому есть несколько факторов.

"Мы глубоко ценим наши лингвистические, культурные и исторические связи, а также эмоциональное родство с тюркскими странами. Мы гордимся нашими тюркскими корнями и считаем тюркские народы нашими братьями", - добавил посол.

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Версия на английском языке Ambassador: Hungary-Azerbaijan relations risen to level of strategic partnership
Версия на азербайджанском языке Macarıstan səfiri : “Azərbaycanla əlaqələr strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib”

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