Посол Венгрии: Мы должны гордиться достижениями в развитии отношений с Азербайджаном

"Мы должны гордиться достижениями в развитии дипломатических отношений между Азербайджаном и Венгрией".

"Мы должны гордиться достижениями в развитии дипломатических отношений между Азербайджаном и Венгрией".

Как передает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи на мероприятии в МИД Азербайджана по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Посол с удовлетворением отметил сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией в политической, экономической и гуманитарной сферах, отметив существующую договорно-правовую базу, а также контакты на уровне руководства обеих стран.