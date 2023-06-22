Посол: Великобритания является известным пунктом назначения для студентов из Азербайджана

Великобритания является известным пунктом назначения для студентов из Азербайджана.

Великобритания является известным пунктом назначения для студентов из Азербайджана.

Как передает Report, об этом на праздновании официального дня рождения короля Великобритании Карла III в Баку заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

По его словам, прошедший период был очень насыщенным для обеих стран и двусторонних отношений, в частности: "Скончалась королева Елизавета II, состоялась коронация нового монарха. Не так давно министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов побывал в Великобритании с официальным визитом".

Посол также отметил значительный уровень сотрудничества двух стран в сфере образования: "Великобритания является известным пунктом назначения для азербайджанских студентов"

Комментируя сотрудничество двух стран в сфере разминирования освобожденных территорий Азербайджана, Олд отметил, что с начала этого года помощь Великобритании превысила 1 млн фунтов стерлингов: "Помимо этого, 22 военнослужащих Азербайджана прошли тренинги при поддержке Великобритании".