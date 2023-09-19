Посол: Великобритания приветствует начало поставок грузов по Агдамской и Лачынской дорогам
Посол: Великобритания приветствует начало поставок грузов по Агдамской и Лачынской дорогамВеликобритания приветствует начало поставки грузов Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ханкенди по Агдамской и Лачынской дорогам.
Великобритания приветствует начало поставок грузов Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ханкенди по Агдамской и Лачынской дорогам.
Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в социальной сети "Х".
"Британия приветствует открытие маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги для доставки продовольствия карабахским армянам транспортными средствами МККК. Надеемся, что МККК продолжит оказывать жизненно важную помощь, регулярно используя эти маршруты ",- говорится в публикации.
Ağdam-Xankəndi və Laçın yollarının @ICRC nəqliyyat vasitələrinin Qarabağ ermənilərinə humanitar yardım çatdırmaq üçün açılmasını alqışlayır. Biz ümid edirik ki, bu yollardan müntəzəm istifadə etməklə @ICRC həyati əhəmiyyətli yardımların çatdırılmasını davam edəcək.