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Посол: Великобритания приветствует начало поставок грузов по Агдамской и Лачынской дорогам

Посол: Великобритания приветствует начало поставок грузов по Агдамской и Лачынской дорогам Великобритания приветствует начало поставки грузов Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ханкенди по Агдамской и Лачынской дорогам.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 11:28
Посол: Великобритания приветствует начало поставок грузов по Агдамской и Лачынской дорогам

Великобритания приветствует начало поставок грузов Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ханкенди по Агдамской и Лачынской дорогам.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в социальной сети "Х".

"Британия приветствует открытие маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги для доставки продовольствия карабахским армянам транспортными средствами МККК. Надеемся, что МККК продолжит оказывать жизненно важную помощь, регулярно используя эти маршруты ",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке UK welcomes start of cargo transport through Aghdam and Lachin roads to Khankandi
Версия на азербайджанском языке Britaniya Ağdam və Laçın yollarından Xankəndiyə yükdaşımaların başlamasını alqışlayır

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