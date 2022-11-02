Посол: Великобритания поддерживает Азербайджан в борьбе с изменением климата

Великобритания поддерживает проделанную Азербайджаном работу по борьбе с изменением климата.

Великобритания поддерживает проделанную Азербайджаном работу по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд заявил в ходе мероприятия на тему "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

Посол отметил, что шаги по борьбе с изменением климата лежат в основе Целей устойчивого развития ООН.

"Если не работать над этим вопросом, то в мире произойдут ужасные изменения", добавил посол. Он напомнил, что в прошлом году на Конференции по изменению климата (COP26) в Глазго страны-участницы выразили желание работать над этим вопросом.

Он также выразил поддержку решению Азербайджана участвовать на конференции в Глазго, а также проделанной страной работе по борьбе с изменением климата.