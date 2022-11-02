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Посол: Великобритания поддерживает Азербайджан в борьбе с изменением климата

Посол: Великобритания поддерживает Азербайджан в борьбе с изменением климата Великобритания поддерживает проделанную Азербайджаном работу по борьбе с изменением климата.
Внешняя политика
2 ноября 2022 г. 11:19
Посол: Великобритания поддерживает Азербайджан в борьбе с изменением климата

Великобритания поддерживает проделанную Азербайджаном работу по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд заявил в ходе мероприятия на тему "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

Посол отметил, что шаги по борьбе с изменением климата лежат в основе Целей устойчивого развития ООН.

"Если не работать над этим вопросом, то в мире произойдут ужасные изменения", добавил посол. Он напомнил, что в прошлом году на Конференции по изменению климата (COP26) в Глазго страны-участницы выразили желание работать над этим вопросом.

Он также выразил поддержку решению Азербайджана участвовать на конференции в Глазго, а также проделанной страной работе по борьбе с изменением климата.

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Версия на английском языке Envoy: UK supports Azerbaijan in fight against climate change
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Böyük Britaniya iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə Azərbaycanı dəstəkləyir”

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