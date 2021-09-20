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Посол: Ожидаем от Великобритании более активной внешней политики на Южном Кавказе

Посол: Ожидаем от Великобритании более активной внешней политики на Южном Кавказе 'Великобритания является основным партнером Азербайджана в Европе, крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, а также в основном сосредоточена на энергетическом секторе. Мы видим, что здесь больше потенциала.
Внешняя политика
20 сентября 2021 г. 17:56
Посол: Ожидаем от Великобритании более активной внешней политики на Южном Кавказе

'Великобритания является основным партнером Азербайджана в Европе, крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, а также в основном сосредоточена на сотрудничестве в энергетическом секторе". Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в интервью британскому журналу Diplomat.

По его словам, сегодня Азербайджан сфокусирован на восстановлении освобожденных земель и на интеграции всего региона. "Мы ценим роль Великобритании в усилиях Азербайджана по разминированию, но мы также хотим работать с нашим стратегическим партнером, Великобританией, для развития всего региона. То, что BP работает с Азербайджаном в сфере альтернативных источников энергии, является хорошим признаком прогрессивного сотрудничества".

Посол также выразил надежду, что Великобритания будет проводить более активную внешнюю политику на Южном Кавказе в условиях меняющейся ситуации с безопасностью в регионе после 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией в прошлом году и после принятия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

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