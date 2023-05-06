Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории

6 мая в Лондоне состоится церемония коронации британского короля Карла III. В этот день люди со всего мира станут свидетелями пышных процессий и традиций, соблюдаемых вот уже более тысячи лет. Представители из различных стран, в том числе и из Азербайджан

6 мая в Лондоне состоится церемония коронации британского короля Карла III. В этот день люди со всего мира станут свидетелями пышных процессий и традиций, соблюдаемых вот уже более тысячи лет. Представители из различных стран, в том числе и из Азербайджана, примут участие в церемонии коронации Карла III.

В интервью Report посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд подробно рассказал об этом историческом событии для королевства, а также о приоритетах развития сотрудничества между странами.

- Изменились ли основные приоритеты сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном?

- Приоритеты, которые я обозначил, когда приехал в Азербайджан, остаются неизменными. Я разложил их в алфавитном порядке [на английском]:

A - Азербайджан.

B - бизнес. Мы стремимся увеличить британский экспорт в Азербайджан и помочь стране улучшить свою бизнес-среду, чтобы сделать ее более привлекательной для международных компаний.

C - изменение климата и энергетическая безопасность. Этот вопрос по-прежнему остается для нас в центре внимания.

D - разминирование, борьба с незаконной транспортировкой наркотиков и оборона. Мы продолжаем тесно сотрудничать с Государственной пограничной службой и Государственным таможенным комитетом Азербайджана в борьбе с незаконной транспортировкой наркотиков. Разминирование вновь стало важным направлением нашего сотрудничества. Оборона - та сфера, сотрудничество в которой мы стремимся постоянно наращивать. У этого сотрудничества есть целый ряд различных аспектов.

E - образование. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева в Великобритании в эти выходные на глобальном ежегодном Всемирном форуме по образованию.

G - гендерные вопрос, которые продолжают оставаться для нас большим приоритетом, как с точки зрения расширения экономических прав и возможностей женщин, так и обеспечения их безопасности.

У нас впереди несколько важных мероприятий. Коронация, которая состоится в Великобритании эту субботу - первое из них. Также, в следующую субботу мы проводим конкурс "Евровидение" от имени Украины.

Украина занимает главное место в наших мыслях, как это было в течение последнего года незаконного вторжения России. Украинские мирные жители - женщины и дети продолжают гибнуть. В результате этой войны по-прежнему происходят масштабные нарушения энергетической и продовольственной безопасности во всем мире. И конкурс "Евровидение" - это также возможность привлечь внимание к тому, что происходит в Украине. Конечно, это также праздник музыки и культуры, инклюзивности. Мне очень повезло, что всего несколько недель назад мне удалось встретиться с представителями Азербайджана на конкурсе Туралом и Тураном в Загатале. И я собираюсь болеть за них в их первом полуфинале на следующей неделе.

Помимо этого, мы впервые осуществляем инициативу “Посол на один день”. Уже состоялся конкурс по выявлению этого посла, однако по его результатам победитель еще не объявлен. Мы надеемся, что эта инициатива вдохновит гораздо больше молодых женщин стать послами и позволит им осознать весь свой потенциал.

А затем, в конце мая, нас ожидает визит в Азербайджан торгового представителя премьер-министра Великобритании баронессы Эммы Николсон. Она прибудет для участия на Бакинской энергетической неделе.

- Вы упомянули торговое сотрудничество. Каковы приоритетные сферы экспорта/импорта Великобритании с Азербайджаном?

- Наш финансовый(бюджетный) год длится с начала апреля по конец марта. В первый месяц года мы уже стали свидетелями нескольких крупных экспортных достижений в различных областях, в том числе в области транспорта и сельскохозяйственной техники. В рамках нашей совместной межправительственной комиссии мы договорились с правительством Азербайджана о том, что готовы помочь стране в диверсификации экономики и отходе от нефтегазового сектора. Конечно, он по-прежнему остается действительно важной сферой для сотрудничества Азербайджана и британских компаний.

Мы видим также возможность роста сотрудничества в таких сферах как здравоохранение, информационные технологии, инфраструктура и чистая энергетика.

- Повлиял ли Brexit на объем взаимной торговли между странами?

- За последние 30 лет Великобритания инвестировала в азербайджанскую экономику 85 млрд долларов. За это время мы стали крупнейшим прямым иностранным инвестором Азербайджана. Конечно, экономическая среда сильно изменилась. За последние несколько лет, даже после Brexit, мы прошли через пандемию COVID-19, и все еще наблюдаем последствия войны в Украине. Brexit влияет на торговлю с ЕС, но сотрудничество Великобритании и Азербайджана остается прочным. По-прежнему существует огромный потенциал для роста.

Мы близки к согласованию соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Азербайджаном. Остается лишь пара деталей для согласования. Мы надеемся, что сможем заключить это соглашение очень скоро. Оно, в частности, касается торговых отношений, но в более широком плане масштабное сотрудничество по ряду других областей продолжается.

- Как, по вашему мнению, можно увеличить британские инвестиции в Азербайджан и сделать азербайджанский рынок еще более привлекательным для британских компаний?

- Мы хотим посодействовать в том, чтобы азербайджанский рынок стал более привлекательным для британских и других международных компаний. Важно, чтобы существовала хорошая четкая коммуникация между правительством и бизнесом.

В этой связи мы также организовали пару семинаров в Баку и Гяндже несколько месяцев назад. В них приняли участие представители как частного, так и государственного секторов.

Это все оказывает влияние на то, как международные инвесторы и бизнесмены видят Азербайджан как место для ведения бизнеса. Считаем, что есть некоторые практические вещи, которые мы можем сделать вместе, чтобы улучшить этот имидж.

- Великобритания рассматривает возможность расширения сотрудничества с Азербайджаном в области электронной коммерции, кибербезопасности, "умных" городов и сел. Также TheCityUK и Центральный банк Азербайджан реализовали финтех-проект в прошлом году. На какой стадии находится сотрудничество в этой области?

- Технологии - это область, в которой Великобритания стремится к более широкому сотрудничеству. Сектор ИКТ Азербайджана силен и продолжает развиваться, чему способствуют растущий уровень внедрения технологий, население, пользующееся технологиями, инициативы в области внедрения электронного правительства, а также инвестиции государственного и частного секторов для повышения конкурентоспособности. Британские технологические компании уже работают в партнерстве с местными компаниями в этой области.

Наша цель - расширить это сотрудничество и повысить осведомленность о возможностях азербайджанского рынка в Великобритании. Например, британские технологические компании уже выразили заинтересованность в участии в ежегодном Саммите инноваций Азербайджана в декабре, который собирает технических экспертов со всего мира.

В прошлом году мы принимали делегацию ИКТ на London Tech Week, которая является уникальным технологическим фестивалем, проходящим в Великобритании. Мы надеемся, что в этом году больше местных IT- компаний смогут принять участие в этом мероприятии в июне. Кроме того Великобританию посетила миссия высокого уровня по кибербезопасности, в состав которой вошли представители азербайджанских банков и киберкомпаний.

В этом году мы планируем организовать киберконференцию, пригласив спикеров из ведущих киберкомпаний Великобритании. Учебные заведения и университеты, занимающиеся вопросами кибербезопасности и IT-безопасности, открыты для создания совместных программ в Азербайджане.

В области "умных городов" мы сотрудничаем Государственным комитетом градостроительства и архитектуры Азербайджана, в частности, делимся опытом Великобритании в области цифрового строительства. Это область, в которой, я думаю, есть интерес к тому, что может предложить Великобритания. Это сферы искусственного интеллекта, машинного обучения.

Также на этой неделе я побывал в ASAN №7, где встретился с его руководителем. Уровень предоставления там государственных услуг гражданам Азербайджана действительно впечатляет. Думаю, что в этой области есть вопросы, которым мы можем учиться друг у друга.

- Планируется ли cотрудничество по использованию ИКТ в сельском хозяйстве?

- Между Великобританией и Азербайджаном существует сотрудничество в сельскохозяйственном секторе. Это один из пяти секторов, в котором есть явное желание диверсифицировать экономику.

Конечно, IT, современные технологии действительно сыграют роль в повышении производительности и в улучшении устойчивости сельского хозяйства Азербайджана: более устойчивые к изменению климата сорта сельскохозяйственных культур станут действительно важной частью развития сельского хозяйства в стране, испытывающей дефицит водных ресурсов. Так что это тоже важная область, на которую мы обращаем внимание.

- Как вы оцениваете роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы?

- За восемь месяцев моего пребывания здесь в качестве посла и до этого энергетика была центральной темой на самом высоком уровне по всей Европе, в том числе в Великобритании. Я cтал свидетелем того, как ряд президентов, премьер-министров, министров энергетики приезжали в Баку, потому что они признают роль, которую Азербайджан играет в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Мы действительно признаем и ценим эту поддержку европейской энергетической безопасности.

Что меня также действительно поразило, в том числе на конференции по Южному газовому коридору, в которое принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько месяцев назад, так это то, что на заседании речь шла не только о газе, но и впервые о зеленой энергетике.

Мы были очень рады поддержать отчет Всемирного банка и IFC о мощности морской ветроэнергетики на Каспии. Технический потенциал морской ветроэнергетики в Азербайджане оценивается на уровне 157 ГВт. Это свидетельствует о том, что Азербайджан думает о будущем и о том, как ему необходимо адаптировать свою собственную экономику, привлекать инвестиции и экспертные знания, чтобы реализовать свое видение. Великобритания планирует продолжать сотрудничать с Азербайджаном в сфере энергетики.

- Как Великобритания может поддержать Азербайджан в планах по достижению нулевого уровня выбросов?

- Мы считаем, что Азербайджан реализует свои планы по достижению к 2030 году 30% выработки энергии из возобновляемых источников. По сути, это обязательство, которое каждая страна берет на себя перед ООН в отношении того, что она делает для борьбы с изменением климата.

Но мы также считаем, что планы Азербайджана по возобновляемым источникам энергии в рамках восстановления и реконструкции возвращенных территорий являются серьезной инициативой. Когда вы строите новую инфраструктуру, перестраиваете ее практически с чистого листа, тогда вы можете быть амбициозными, вы можете по-настоящему дальновидно относиться к целям по достижению нулевого уровня выбросов.

В последние годы мы работаем над обменом опытом с правительством Азербайджана. Наш энергетический регулятор OfGem сотрудничал здесь с Агентством по возобновляемым источникам энергии, помогая им разработать наилучшее законодательство, которое поспособствует созданию оптимальных условий для достижения новых целей в области возобновляемых источников энергии как гражданам, так и предприятиям.

Мы сотрудничаем с министерством экологии и природных ресурсов, в частности с Департаментом гидрометеорологии, помогая им разработать оптимальные способы мониторинга выбросов парниковых газов в различных секторах и представления отчетности о них.

Так что отчасти речь идет об обмене опытом и о том, как разработать законодательство и нормативные акты для достижения нулевых выбросов. Отчасти также мы работаем над повышением осведомленности населения об изменениях климата в целом, уделяя особое внимание молодежи.

- Великобритания сотрудничает с Азербайджаном в области разминирования и другим вопросам, касающихся восстановления освобожденных территорий. На какой стадии находится это сотрудничество сегодня?

- За 8 месяцев пребывания здесь у меня была возможность посетить Агдам, Физули и дважды Зангилан, а также некоторые другие районы. У меня была возможность собственными глазами увидеть масштаб существующей проблемы, а также действительно впечатляющую проделанную там работу. Мне посчастливилось съездить с ANAMA в Зангилан, Физули, Агдам и увидеть то, что делают они.

Мы рассматриваем противоминную деятельность как один из наших главных приоритетов здесь, и это важный шаг к тому, чтобы Великое возвращение стало реальностью. За последние пару лет Великобритания уже предоставила миллион фунтов стерлингов помощи в деятельности, связанной с разминированием, и мы надеемся сделать больше в этом плане.

Многое из этого было достигнуто благодаря сотрудничеству ПРООН с ANAMA в области разминирования. И есть также ряд британских компаний, работающих в этом секторе. Сам масштаб проблемы, огромная территория, чрезвычайно сильно загрязненная минами, означает, что наличие международного потенциала и экспертных знаний как в государственном, так и в частном секторах, наращивание потенциала местных компаний для того, чтобы иметь возможность выполнять все это, является необходимостью. Итак, мы все еще видим, что этот показатель растет.

Помимо разминирования, мы также видим, что повышение осведомленности о наземных минах действительно важно для того, чтобы Великое возвращение было безопасным.

Когда я был в деревне Агалы пару месяцев назад, с ANAMA и ЮНИСЕФ мы проводили определенную работу по повышению осведомленности детей в школе о рисках, с которыми они сталкиваются из-за наземных мин и других неразорвавшихся боеприпасов. Мы видим, что повышение осведомленности, а также разминирование территорий — это абсолютно две стороны медали.

Кроме того, есть британские компании, участвующие в генеральном планировании некоторых городов на этих территориях. Мы надеемся, что BP вскоре сможет подписать контракт на строительство новой крупной солнечной электростанции в Джебраиле, что станет значительным вкладом как с точки зрения восстановления этих территорий, так и с точки зрения перехода к нулевым выбросам. Правительство Азербайджана заинтересовано в привлечении международных компаний к участию в этих усилиях по реконструкции, и, безусловно, ряд британских компаний проявляют интерес в участии в этом процессе.

- Кто от Азербайджана приглашен участвовать в коронации Карла III? Не могли бы вы подробнее рассказать нам об этом церемонии?

- На этой неделе состоится праздничное событие. К нам приезжают мировые лидеры со всего мира, чтобы присоединиться к празднованиям по случаю коронации.

В понедельник я провел встречу со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой. Она будет представлять Азербайджан на церемонии коронации.

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать ее в Лондоне в субботу на коронации.

В этот день состоится чудесная процессия из Букингемского дворца в запряженной лошадьми карете, которая первоначально была впервые использована более 250 лет назад. Карета проедет по Уайтхоллу до Вестминстерского аббатства. Первая коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве в 1066 году. Эта церемония объединяет лучшие и наиболее яркие элементы британской культуры и истории.

Конечно, король Карл III придерживается современных взглядов. Он очень сосредоточен на вопросах климата и устойчивого развития, инклюзивности, проблемах молодежи и следующих поколений. Так что я думаю, вы увидите все эти элементы и с точки зрения того, как отмечается этот день.