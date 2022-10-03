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Посол Великобритании: Я высоко ценю поддержку и помощь Азербайджана Украине

Посол Великобритании: Я высоко ценю поддержку и помощь Азербайджана Украине С 24 февраля Великобритания оказала Украине военную, гуманитарную и экономическую поддержку на сумму около 4 млрд фунтов стерлингов, а украинцам, попросившим убежища в Великобритании, было выдано более 186 000 виз.
Внешняя политика
3 октября 2022 г. 12:15
Посол Великобритании: Я высоко ценю поддержку и помощь Азербайджана Украине

С 24 февраля Великобритания оказала Украине военную, гуманитарную и экономическую поддержку на сумму около 4 млрд фунтов стерлингов, а украинцам, попросившим убежища в Великобритании, было выдано более 186 000 виз.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

Отметив, что нападение России на суверенную и демократическую Украину является безосновательным и преднамеренным, посол заявил: "Мы поддерживаем Украину в это трудное время".

Дипломат заявил, что Великобритания оказывает посильную помощь Украине и в то же время делает все, чтобы еще больше усилить международную реакцию на оккупацию: "Я уверен, что азербайджанцы, как и их украинские друзья, понимают важность суверенитета и независимости. Азербайджану приходилось бороться за свою независимость на протяжении всей истории. Я высоко ценю незаменимую поддержку Азербайджаном территориальной целостности Украины и его гуманитарную помощь".

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Версия на английском языке British ambassador highly values Azerbaijan's support for Ukraine
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: “Azərbaycanın Ukraynaya dəstəyini və yardımlarını yüksək dəyərləndirirəm”

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