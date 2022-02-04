Посол Великобритании высоко оценил роль ЮГК в энергетической безопасности Европы

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп высоко оценил роль Южного газового коридора (ЮГК) в энергетической безопасности, декарбонизации и переходе Европы к чистой энергии.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп высоко оценил роль Южного газового коридора (ЮГК) в энергетической безопасности, декарбонизации и переходе Европы к чистой энергии.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

"Я участвовал в 8-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. ЮГК имеет большое значение для энергетической безопасности, декарбонизации и перехода Европы к чистой энергии. Я рад видеть вклад BP Azerbaijan в осуществление этого перехода", - отметил посол.