Посол Великобритании выразил соболезнования в связи со взрывом в Баку

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Баку 3 апреля.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выразил соболезнования в связи со взрывом в центре Баку 3 апреля.

Как передает Report, об этом написал посол на своей странице в Twitter.

"Выражаю глубокие соболезнования жертвам взрыва газа в Баку 3 апреля и желаю всем пострадавшим выздоровления", - говорится в публикации.

В результате взрыва в ночном клубе, расположенном по адресу Тарлана Алиярбекова, 9, Сабаильского района Баку, погиб один человек (сотрудница ночного клуба Майя Ахундова, 1979 г.р.), еще 37 человек пострадали.