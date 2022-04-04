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Посол Великобритании выразил соболезнования в связи со взрывом в Баку

Посол Великобритании выразил соболезнования в связи со взрывом в Баку Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Баку 3 апреля.
Внешняя политика
4 апреля 2022 г. 12:19
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи со взрывом в Баку

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выразил соболезнования в связи со взрывом в центре Баку 3 апреля.

Как передает Report, об этом написал посол на своей странице в Twitter.

"Выражаю глубокие соболезнования жертвам взрыва газа в Баку 3 апреля и желаю всем пострадавшим выздоровления", - говорится в публикации.

В результате взрыва в ночном клубе, расположенном по адресу Тарлана Алиярбекова, 9, Сабаильского района Баку, погиб один человек (сотрудница ночного клуба Майя Ахундова, 1979 г.р.), еще 37 человек пострадали.

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Версия на английском языке British ambassador expresses condolences to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri Azərbaycana başsağlığı verib

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