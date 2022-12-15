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Посол Великобритании выразил соболезнования о гибели солдата в результате подрыва на мине в Кяльбаджаре

Посол Великобритании выразил соболезнования о гибели солдата в результате подрыва на мине в Кяльбаджаре Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования в связи с подрывом восьми человек на минах в Кяльбаджаре.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 09:59
Посол Великобритании выразил соболезнования о гибели солдата в результате подрыва на мине в Кяльбаджаре

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования в связи с подрывом восьми человек на минах в Кяльбаджаре.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter.

"Опечален новостью о том, что 14 декабря 8 человек подорвались на мине в Кяльбаджаре, в результате чего есть раненые и погибший. Выражаю глубокие соболезнования семье и родственникам погибшего. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал дипломат.

Отметим, что 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чыраг Кяльбаджарского района восемь человек подорвались на мине.

Так, четыре сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине в районе села Чыраг Кяльбаджарского района. Четверо военнослужащих, направлявшихся на место происшествия в связи с эвакуацией, также подорвались на мине, трое из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.

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Версия на английском языке UK ambassador extends condolences over death of soldier in Kalbajar landmine explosion
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri Azərbaycan hərbçisinin Kəlbəcərdə minaya düşərək şəhid olması ilə bağlı başsağlığı verib

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