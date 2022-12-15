Посол Великобритании выразил соболезнования о гибели солдата в результате подрыва на мине в Кяльбаджаре

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования в связи с подрывом восьми человек на минах в Кяльбаджаре.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования в связи с подрывом восьми человек на минах в Кяльбаджаре.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter.

"Опечален новостью о том, что 14 декабря 8 человек подорвались на мине в Кяльбаджаре, в результате чего есть раненые и погибший. Выражаю глубокие соболезнования семье и родственникам погибшего. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал дипломат.

Отметим, что 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чыраг Кяльбаджарского района восемь человек подорвались на мине.

Так, четыре сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине в районе села Чыраг Кяльбаджарского района. Четверо военнослужащих, направлявшихся на место происшествия в связи с эвакуацией, также подорвались на мине, трое из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.